В Україні засудили волонтера, який ухилився від мобілізації через страх за своє життя

Чоловік пояснив, що хоче створити сім’ю. Суд не прийняв його каяття.

У Волинській області засудили волонтера, який відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду від 20 листопада.

Уродженець села Звірів, ім’я якого невідоме, працює водієм та займається волонтерською діяльністю. Він є військовозобов’язаним та перебуває на обліку. 25 липня чоловік був визнаний ВЛК придатним до служби та отримав повістку про призов. Вже 27 липня він мав з’явитись у пункті збору.

Проте волонтер ухилився від призову за мобілізацією та не прибув у призначений час на місце, звідки його мали відправити у військову частину. На суді він визнав, що зробив це свідомо, бо хвилюється за своє життя та хоче створити сім’ю.

Підсудний визнав свою вину, але під час засідання підтвердив, що досі не має наміру служити. Через це суд не прийняв його каяття, зазначивши, що чоловік не має бажання виправлятись.

"Наявність волонтерського посвідчення не може свідчити про істотне зниження суспільної небезпечності діяння", — підкреслено у вироку.

Українця визнали винним в ухиленні від мобілізації. Його засудили до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, також в Україні засудили колишнього поліціянта з Балаклії, який охороняв об’єкти для російських окупантів. На суді він заявив, що не пам’ятає, "що він підписував і коли".

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