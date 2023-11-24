Бідність, жертви та психологічний стан окупантів: що лякає росіян (опитування)

За результатами дослідження, 68% опитаних жінок виявляють "велике занепокоєння" через можливі людські жертви, проти 56% серед чоловіків. Окрім того, 44% російських жінок та 30% чоловіків переймаються й психологічним станом ветеранів.

Кожен третій росіянин побоюється за свій добробут через війну в Україні. Вони висловлюють занепокоєння щодо можливого зростання бідності та економічної кризи. Про це повідомляють в результатах дослідження, проведеного дослідницькою групою Russian Field з 21 по 29 жовтня.

Найбільше респонденти стурбовані такими аспектами:

62% респондентів висловили тривогу через можливі людські жертви внаслідок воєнних дій;

38% опитаних турбує психологічне становище тих, хто повернеться з фронту

33%, тобто третина росіян, висловлюють побоювання щодо можливого збільшення рівня бідності та настання економічної кризи.

За результатами дослідження, 68% опитаних жінок виявляють "велике занепокоєння" з приводу людських жертв, проти 56% серед чоловіків. Окрім того, 44% російських жінок та 30% чоловіків переймаються й психологічним станом ветеранів.

Люди з низьким доходом частіше висловлюють занепокоєння щодо можливого зростання бідності та економічної кризи (37%), ніж їх більш забезпечені співвітчизники (29%).

Також у дослідженні наголошується, що люди з вищою освітою більше хвилюються з питань людських жертв, психологічного стану ветеранів та складнощів виїзду за кордон.

Загальна кількість опитаних становила 1611 осіб. Russian Field наголошує, що максимальна похибка вибірки становить 2,45% із ймовірністю 95%.

Нагадаємо, раніше Український ветеранський фонд Мінветеранів зафіксував, що в Україні спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативним оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними.