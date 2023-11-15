За межею: у 2023 році рівень бідності зростає не тільки в Україні, але й по всій Європі

Доходи у мешканців Європи значно вищі, ніж у громадян Україні, проте й витрати чималі. Тож бідність європейцям знайома не з чуток. Експерти кажуть: від неї не рятують ані технологічний розвиток, ані потужна економіка.

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В умовах, коли національні багатства створюються не працюючою економікою, а фінансовими потоками міжнародної допомоги, роль середнього класу стає мінімальною. Він пропускається через "соціальну м'ясорубку" і поповнює ряди бідних. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Зубожіння по-українськи: за два роки кількість бідних зросла удвічі, а багатих – втричі".

Абсолютна та відносна бідність

Експерти кажуть, що середній клас в Україні поступово зникає, основна маса пішла у бідність. "До війни в Україні продуктові витрати складали 42%, зараз — більше 50%, — відзначив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін у коментарі Фокусу. — Водночас у Європі продуктові витрати не перевищують 12-15%. І це визначає якість життя. Адже що більше людина витрачає на їжу, то менше в неї залишається на подорожі, книги, театри тощо. Для порівняння: у той час, як на подорожі та готелі європейці витрачають біля 10%, українці – менше 1%. На культуру жителі Європи спрямовують 5-12% за різними категоріями, у нас — менше 1%".

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Так, загалом з культурою та якістю життя у європейців справи краще, проте своїх проблем у Європі чимало. Одна з головних – бідність, яка поділяється на абсолютну (не задовольняються основні потреби людини, до яких належать продукти харчування, одяг, наявність житла, доступ до медичних послуг) та відносну (пов'язана із соціальною нерівністю, коли громадяни практично виключаються із суспільного та культурного життя). Причому від бідності не застраховані навіть такі розвинені країни, як Німеччина, що має найпотужнішу економіку в ЄС.

Що менше людина витрачає на їжу, то більше в неї залишається на подорожі, книги, театри тощ Фото: Getty Images

Німеччина: у бідності живуть 16% населення

За нормативами ЄС, статистично бідним вважається громадянин, якому доводиться жити менш ніж на 60% від медіанного доходу населення. У 2023 році медіанний дохід у ФРН складе 44 тис. євро на рік до вирахування податків, тобто 60-відсотковий поріг – це 26,4 тис. євро на рік. За статистикою, у Німеччині вважаються бідними майже 16% громадян, або 13 млн людей. Здебільшого це самотні, пенсіонери, люди, що зайняті у галузях з низьким рівнем зарплати, безробітні, особи з міграційним минулим, низьким рівнем освіти, а також із двома або більше дітьми.

Бідність може бути абсолютною (не задовольняються основні потреби людини, до яких належать продукти харчування, одяг, наявність житла, доступ до медичних послуг) та відносною, що пов'язана із соціальною нерівністю) Фото: pexels.com

Ще одна величезна проблема – "успадкування" бідності. За європейською статистикою, у 2020 році близько половини дітей у Європі, чиї батьки мали низький рівень освіти, були наражені на ризик бідності. Найпростіший вихід з цієї ситуації – самостійні заробітки, але це стає замкненим колом для вихідців із малозабезпечених сімей з "успадкованою" нестачею доходів та освіти.

Цікаво, що, на думку місцевих політиків, головна причина німецької бідності полягає в неконтрольованій міграції, непродуктивних витратах бюджетних коштів та високих податках.

За європейською статистикою, близько половини дітей у Європі, чиї батьки мають низький рівень освіти, наражені на ризик бідності

Естонія: стартапи-"однороги" не допомогли

Естонія – найбагатша із 15 пострадянських країн. Локомотив її економіки – електронна та телекомунікаційна промисловість. Мало хто знає, що в країні з населенням всього 1,3 млн людей народились та працюють десять "однорогів", тобто стартап-компаній, цінність яких перевищує 1 млрд доларів. Зокрема, це всесвітньо відомі Skype та Bolt.

За підсумками 2022 року у відносній бідності жили 22,5%, а в абсолютній — 3,5% населення Естонії. "У відносній бідності минулого року проживало близько 303 900 осіб, що приблизно на 3 тис. осіб більше, ніж у 2021-му. Місячний нетто-дохід цих людей з урахуванням складу домогосподарства був меншим за 756 євро", — цитують ЗМІ провідного аналітика Департаменту статистики Епп Реммельг.

Рівень відносної бідності в Естонії протягом багатьох років був найвищим насамперед серед літніх людей, що проживають самотньо

Рівень відносної бідності протягом багатьох років був найвищим насамперед серед літніх людей, що проживають самотньо. Однак у 2022 році рівень відносної бідності зріс найбільше в сім'ях з дітьми. У відносній бідності опинилися 34,8% батьків-одинаків та 18,6% сімей з трьома та більше дітьми.

У абсолютній бідності минулого року проживало близько 48 тис. естонців, тоді як у 2021-му таких людей було 18 тис. Місячний нетто-дохід цих людей з урахуванням складу домогосподарства був меншим за 303 євро.

У абсолютній бідності минулого року проживало близько 48 тис естонців

Нагадаємо, що середня зарплата в Україні потроху росте, але українці отримують значно менше, ніж потрібно для нормального життя.

Також Фокус нещодавно писав, що після перемоги на Україну чекає багаторічна війна з бідністю.