Міноборони РФ отримала партію винищувачів Су-35С (фото)

Як заявив гендиректор ОАК Юрій Слесарь, авіазавод передав останню у 2023 році партію літаків Су-35С. До кінця року також передадуть винищувачі Су-57.

Через кілька днів як військовим РФ передали партію літаків Су-34 російська "Обʼєднана авіабудівна корпорація" (ОАК) відзвітувала про постачання Міноборони ще однієї партії винищувачів. Цього разу Су-35С. Про це повідомляє пресслужба ОАК.

Міністерство оборони Росії отримало нову партію багатофункціональних винищувачів Су-35С. Літаки виготовили на Комсомольськ-на-Амурі авіаційному заводі ім. Гагаріна. Як заявив гендиректор ОАК Юрій Слесарь, це остання партія Су-35С для Повітряно-космічних військ РФ у 2023 році. Також він повідомив, що до кінця року підприємство передасть Міноборони ще одну партію винищувачів Су-57 5 покоління. Судячи з фото, партія складалась з 2 Су-35С.

"Працівники КнААЗ, як і інших заводів ОАК, що виконують держоборонзамовлення, працюють в три зміни. Наші співробітники розуміють необхідність та важливість своєї роботи", — заявив Слюсарь.

Перед відправкою у Міноборони РФ літаки пройшли цикл наземних та льотних випробувань в різних робочих режимах. Винищувачі здійснили переліт з аеродрому авіазаводу до місця несення служби.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни РФ проти України, окупанти втратили щонайменше 5 винищувачів Су-35, свідчать дані Oryx.

Армія РФ втратила щонайменше 5 Су-35С з початку повномасштабної війни Фото: ОАК

Су-35С — це російський багатоцільовий винищувач покоління 4++. Літак називають проміжним між радянським Су-27 та російським Су-35. Маркування "С" означає серійний. По суті літак є глибокою модернізацією Су-27. Літак отримав новий посилений планер, а також ресурс двигунів на 4000 льотних годин.

Винищувач здатний розвивати швидкість до 2500 км/год на висоті й має 8 тонн бойового навантаження. Машина також має 12 підвісок для озброєння.

Нагадаємо, 24 жовтня армія РФ отримала партію винищувачів Су-35С. Це було 4 постачання.

6 жовтня російська ППО збила над Маріуполем власний літак Су-35 в Кальміуському районі.