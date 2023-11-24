У Повітряних силах пояснили, чому ЗС РФ запустили лише три "Шахеди" вночі (відео)

Речник командування Юрій Ігнат заявив, що ціллю атаки була Хмельницька область. За його словами, вже бувало й таке, коли російські окупанти запускали лише один дрон.

В ніч проти 24 листопада ЗС РФ атакували Україну трьома ударними дронами типу Shahed. З чим пов’язана така кількість БПЛА, пояснив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, ворожа атака була націлена на Хмельницьку область. Усі дрони були знищені силами ППО.

Ігнат розповів, що Росія не вперше запускає таку невелику кількість безпілотників. Вже траплялись випадки, коли Україну атакував лише один дрон.

"Якщо навіть летить одна точка на радарі — це може бути не один "Шахед", а група, якщо летять купою. Знати точно, один там, два чи чотири немає можливості", — зазначив речник.

Він пояснив, що тому Повітряні сили завжди й повідомляють, що летить група. Насправді ж у повітрі може бути тільки поодинокий "Шахед".

Окрім того, Ігнат розповів детальніше про тактику ворога. "Шахеди" спеціально летять на межі українських областей, щоб обійти вогневі позиції мобільних груп або ЗРК.

Відповідаючи на запитання, чому ЗС РФ використали таку невелику кількість дронів для нічної атаки, представник Повітряних сил сказав, що мета — "щоб не було спокійно".

"Вони запускають, розуміючи, що Україна буде вночі в тривозі, будуть реагування, неспокій населення. Відповідно, Сили протиповітряної оборони теж будуть в бойовому режимі відпрацьовувати. Ворог вирішив не витрачати більше цього разу — всього три запустили", — додав він.

Коментар Юрія Ігната (про атаку "Шахедів" — з 1:00)

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в майбутньому основу української ППО можуть складати системи Patriot, IRIS-T і NASAMS.

Також вночі на 24 листопада три невідомі дрони атакували військову частину у Росії. Відомо, що один з безпілотників вибухнув на її території.