Чотири вибухи: БПЛА уразили військову частину ЗС РФ у Джанкої, подробиці (відео)

У результаті атаки було знищено засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію російських військових. У підпіллі повідомляють про постраждалих окупантів.

У тимчасово окупованому Джанкої в Криму було уражено військову частину Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в Telegram-каналі "Крымские партизаны".

Зазначили, що було знищено засіб протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію ворога та особовий склад.

У підпіллі з посиланням на росіян повідомили, що відбулося чотири вибухи на території військової частини, в результаті чого постраждало троє окупантів.

Журналіст Денис Казанський заявив, що вночі 24 листопада безпілотники атакували військову частину окупантів в Криму.

"Вночі у російської окупаційної армії у Джанкої трапилися якісь проблеми. Злі язики кажуть, що була атака безпілотників. Але міністерство вбивств РФ заявило, що усі безпілотники збили. Значить це точно не через них. Не може ж міністерство вбивств РФ брехати", — сказав Денис Казанський.

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Також відбулося декілька "прильотів" по військові частині 57229/51 в селищі Котлубань Волгоградської області (Російська Федерація), зокрема ця частина є арсеналом комплексного зберігання боєприпасів. Її було вражено вдруге за тиждень, розповіли партизани.

"Територія Росії не захищена від атак, протиповітряна оборона провалена. Військові дії перекидаються на територію р*шистів. І вони нічого не можуть із цим зробити", — йдеться у повідомленні підпілля.

Нагадаємо, 24 листопада росЗМІ повідомили, що БПЛА намагалися атакувати територію Криму, проте 13 дронів були знищені, в результаті чого постраждалих та руйнувань нібито немає. Пізніше в Міноборони РФ підтвердили атаку та зазначили, що безпілотники також намагалися атакувати Волгоградську область. Натомість в українських соцмережах повідомляли про 7 вибухів у Джанкої.

24 листопада в росЗМІ повідомили, що три БПЛА атакували одну з військових частин у Волгоградській області, один із дронів вибухнув. Журналісти зазначили, що внаслідок підриву БПЛА руйнувань та постраждалих нібито немає.