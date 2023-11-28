Сили спецоперацій США: як реформувати 70-тисячну армію професіоналів

Сили спецоперацій США отримали додаткові можливості після теракту 11 вересня 2001 року, проте концепція їхнього застосування не змінилася. Тому автор Брайан Петіт пропонує три моделі задіяння ССО.

Американські сили спеціальних операцій, що налічують 70 тисяч осіб і сформовані з представників чотирьох видів збройних сил (армія, ВМС, ВПС і морська піхота), задіяні на запаморочливій кількості фронтів. Ці сили покликані протистояти "гарячим" і "холодним" війнам Росії в Європі, підкріплювати сили союзників на Корейському півострові, стримувати китайську експансію в Індо-Тихоокеанському регіоні, протистояти екстремістським організаціям, вести непримиренні війни в Сирії і Леванті та патрулювати величезні простори разом з африканськими силами безпеки. Одна з причин полягає в тому, що сили спеціальних операцій відбирають, навчають і тренують для роботи в усьому спектрі протистояння-конфлікту-війни. Чи то масштабні бойові дії на великих театрах, чи то непряме застосування сили через проксі, інформаційні операції та цивільні засоби, сили спеціальних операцій довели свою масштабованість, оперативність і міць.

Фокус переклав статтю Брайна Петіта про Сили спецоперацій США та їхні операції.

Після 11 вересня 2001 року ролі американських сил спеціальних операцій значно розширилися, і концепція їхнього застосування також має змінитися. Сили спеціальних операцій — це організація, що веде кампанію. Американські військові визначають кампанію як "структуру для організації та синхронізації одночасних дій і операцій, спрямованих на досягнення або забезпечення політичних цілей". Простіше кажучи, кампанія — це безперервна низка військових дій, кроків і сигналів, які спрямовує авторитетна рука, що володіє ресурсами і волею, щоб довести справу до кінця, незважаючи на збої, невдачі і потрясіння. В ідеалі кампанія об'єднує всі елементи американської могутності.

Після 11 вересня 2001 року ролі американських сил спеціальних операцій значно розширилися, і концепція їхнього застосування також має змінитися Фото: US Army

Тут криється проблема: методи і засоби ведення кампаній, які застосовують американські військові, часто не відповідають тим способам проектування сили, що характерні для сил спеціальних операцій в умовах нерегулярних воєн. Щоб впоратися з цією проблемою, сили спеціальних операцій створюють свої власні конструкції кампаній в умовах нерегулярної війни. Це необхідно, оскільки противники США розробляють свої власні кампанії, в яких обходять сильні сторони США і використовують місця, населення і проблеми, що підривають вплив США.

Останніми роками сили спеціальних операцій впровадили успішні моделі в таких країнах, як Колумбія, Філіппіни та Сирія. Оскільки сили спеціальних операцій міцно утримуються у світі боротьби з тероризмом і водночас використовуються для стратегічного суперництва, об'єднані сили не повинні просто переносити шаблони застосування спецпризначенців з одного театру воєнних дій на інший. Необхідний творчий підхід.

Іноді сили спеціальних операцій залучаються для врегулювання криз, виконання окремих завдань, як-от звільнення заручників, або забезпечення тимчасових рішень у хаотичній обстановці. Це операції, а не кампанії. Як альтернатива, в рамках більших кампаній об'єднаних сил, які мають логіку, пов'язану з чіткими цілями, сили спеціальних операцій можуть запропонувати нерегулярні методи ведення кампаній, які дають змогу протистояти загрозам, з якими не справляються інші форми американських збройних сил. За вмілого підходу та розробки концепції нерегулярні кампанії надають можливості для зміни рішень противника, підвищення ефективності дій партнерів і демонстрації впливу на віддалені території, де Росія, Китай та Іран вирішують оскаржувати американське панування. Для покращення розуміння та застосування нерегулярних кампаній можна навести приклади окремих кампаній або претендентів на їх проведення. Використання трьох методів, які я визначаю як "промацування", "серединний шлях" і "залученість", дало чудові результати або, в деяких випадках, призвело до невеликих і виправданих інвестицій у хеджування. Прояснивши для себе, як формуються кампанії спеціальних операцій, політики і військові планувальники зможуть використовувати спеціальні операції для досягнення максимального стратегічного ефекту.

Для поліпшення розуміння і застосування нерегулярних кампаній можна навести приклади окремих кампаній або претендентів на їх проведення Фото: U.S. Army

Промацування

Перший підхід — це метод "промацування". Цей метод призначений для слаборозвинених політичних зон або неспокійної оперативної обстановки, де інтереси США обмежені, де немає очевидного політичного рішення і будь-які операції пов'язані з ризиками. До таких зон можна віднести Левант, М'янму, Непал, Сербію, Венесуелу, Молдову і деякі архіпелаги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Ці умови заслуговують на певну участь, що демонструє зацікавленість і наміри США, але є обмеженою. У цих випадках присутність сил спеціальних операцій не стає остаточним маркером політичної або військової волі США. Сили спеціальних операцій діють на політичному фронтирі, досліджуючи, які політичні дії США стануть прийнятними на арені безпеки. Вони виступають як конкретні виразники політики через свою присутність, активність і вплив, узгоджений з іноземними партнерами. У цьому разі американські політики прагнуть до зондування, але водночас хочуть мати можливість обирати (або відхиляти) варіанти, запропоновані перекинутими групами спеціального призначення.

Промацування може назавжди залишитися на низькому рівні, так і не перетворившись на щось більше, цілеспрямоване та довготривале. Одним із таких прикладів є Непал, де сили спеціальних операцій діють постійно, але лише невелика кількість військовослужбовців проводить місячні навчання, навчальні обміни та висотні альпіністські заходи.

Промацування може назавжди залишитися на низькому рівні, так і не перетворившись на щось більше, цілеспрямоване і довготривале, наприклад як це є в Непалі. На фото американські бійці з непальськими колегами Фото: US Army

Для спецпризначенців на місцях ці дії можуть здаватися непродуктивними або половинчастими, незалежно від того, чим викликані ті чи інші політичні обмеження. У випадку з Непалом саме приймаюча країна обмежує американську присутність. У цю ж категорію потрапляє і Молдова. Відповідно до проголошеної політики нейтралітету Молдова балансує свою безпеку, обмежуючи американські військові інвестиції базовими прикордонними, кібернетичними операціями та діями сил безпеки. У таких випадках участь у спеціальних операціях є сигналом про ширші можливості або індикатором обмеженої зацікавленості в участі США. У таких випадках необхідно зберігати активність та епізодичну участь, щоб у разі зміни політики або зростання інтересів у США залишалася точка опори, з якої можна розвиватися.

Серединний шлях

Другий варіант — це "серединний шлях". Цей підхід характеризується ротаційним розгортанням військ. Такі операції в ідеалі проводяться відповідно до якоїсь спільної стратегічної "дорожньої карти", яка визначає пріоритети і синхронізує ресурси США.

Серединний шлях допускає, що не всі регіони можна правильно зрозуміти, забезпечити ресурсами і задіяти в такий спосіб, який у військовій доктрині позначений як "основні зусилля". Наразі сили спеціальних операцій США розгорнуті у 80 країнах. Прихильність сил спеціальних операцій постійній присутності в таких регіонах, як Таїланд, Грузія, Східна Європа, Балкани, Чад і Ліван, є типовим прикладом такого підходу. У цих умовах групи спеціальних операцій здійснюють епізодичні прориви, що чергуються з періодами уповільнених результатів, які ледь помітні.

Спільні навчання Agile Spirit 2023 ССО США, Туреччиною та Грузією у

Один із підходів, який привів до створення місії з малим числом учасників і тривалим терміном служби, — це участь США в операції на півдні Філіппін (2001-2014 рр.). Я командував оперативною групою спеціальних операцій США на Філіппінах у 2008 році. Наш підхід вирізнявся стриманістю і терпінням, що становило разючий контраст на тлі інтенсивних, детерміністських стратегій, що застосовувалися в той час у пустельних війнах в Іраку та Афганістані (кампанії, в яких я також брав участь). Філіппінська кампанія була спрямована на те, щоб загнати в кут регіональні терористичні мережі, пов'язані з "Аль-Каїдою", але не ціною порушення стратегічного (військово-морського і повітряного) доступу США до тихоокеанського союзника. Незважаючи на більш ніж десятирічне перебування на півдні Філіппін, головний штаб так і не вийшов за межі ділянки, на якій розташовувався. Місія залишалася вузькомасштабною і географічно обмеженою, з незначною присутністю і обмеженими повноваженнями. Ця тиха кампанія була оцінена США і Філіппінами як успішна. Такі кампанії не закінчуються парадом із фанфарами. Вони тихо і буденно переходять в іншу площину.

На серединному шляху навіть один спецпризначенець або невелика група можуть виявити й використати непередбачувані області, де консультативна допомога США може принести велику користь за відносно невеликих витрат. Прикладом можуть слугувати передові зв'язкові в країнах-спонсорах, які вміло організовують заходи з проведення спеціальних (або інших) операцій і розміщують талановитих фахівців у когнітивних просторах або фізичних регіонах, де партнер і обстановка сприяють досягненню значущих успіхів. Сили спеціальних операцій розміщують таких зв'язкових в Африці, Європі, Азії, Південній Америці та на Близькому Сході. За достатніх можливостей елемент передового базування може об'єднати непостійні, плаваючі змінні в синхронізоване ціле і викликати сейсмічний стрибок у прогресі. Перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року Командування спеціальних операцій в Європі використовувало такого координатора в Україні, який домігся успіху, хоча й неповного, в об'єднанні розрізнених зусиль з надання допомоги у створенні українських сил спеціальних операцій.

З цієї позиції випливає один із видів оперативного мистецтва: гармонійна послідовність дій та операцій, які в сукупності створюють ефект, що виходить за рамки можливого. Це можуть бути бомби, стосунки, доступ, матеріальні засоби або ідеї. Такий великий стрибок уперед не може бути ні сценарним, ні шаблонним. Він пов'язаний із перетином прямих, які можуть бути визначені тільки досвідченим і уважним поглядом людини, наділеної повноваженнями спостерігача.

В іншому разі серединний шлях слугує маскуванням для посередності або неправильно спрямованої енергії. Саме тому, що це середовище характеризується нестабільністю відкриттів і закриттів і безліччю моментів невидимої активності (або бездіяльності), важко виявити й викорінити підрозділи, що неефективно працюють. У такій складній обстановці деякі команди просто не помічають можливостей, які могли б бути виявлені більш ефективною командою. Якщо такі групи діють дистанційно, то вони також далекі від оперативного коригування курсу, яке вимагається під час кампанії від штабу. Оперативне мистецтво в таких випадках залишається лише туманною ідеєю для недбайливого виконавця.

Залученість

Там і тоді, де і коли сили спеціальних операцій спрямовані на конкуренцію, змагання або боротьбу, результати часто виявляються чудовими. Ця третя модель описує підхід "залученості". Сучасними прикладами можуть слугувати спільні дії спецпризначенців і ЦРУ в Афганістані в жовтні 2001 року, унаслідок яких таліби були знищені за кілька тижнів. Інший приклад — північний фронт операції "Іракська свобода" в березні 2003 року, де оперативна група спеціальних операцій у парі з курдськими формуваннями прорвала і зруйнувала лінію оборони Саддама Хусейна. Це приклади доктринальної нетрадиційної війни США — способу ведення нерегулярних бойових дій, який очолюється силами спеціальних операцій, але підтримується об'єднаними силами та урядовими установами.

Холодна війна пропонує корисні моделі, які дозволяють уникнути великомасштабних маневрених бойових дій. Одним із прикладів глибокої залученості в суть справи є Едвард Ленсдейл, оперативний співробітник Управління стратегічних служб і офіцер розвідки sui generis часів Другої світової війни. В епоху затятого антикомунізму Ленсдейл став стратегічним радником керівництва Філіппін у 1950-х роках, а потім, у 1960-х, висловив особливу думку з приводу американського підходу у В'єтнамі. Ленсдейл, якого залежно від точки зору називали або "виродком у сім'ї", або "тихим американцем", був відомий своїм ставленням до місцевих жителів, місцевих проблем і місцевих рішень. Сили спеціальних операцій, як і Ленсдейл, найкраще проявляють себе, коли дивляться на американську владу очима місцевого населення, на яке поширюється дія американської політики.

Загін спецпризначення армії США Detachment-A

Інший приклад часів Холодної війни, який свідчить про організаційний вибір, — загін спеціального призначення армії США "Detachment-A", або "Det-A", що базувався в Берліні. Замість ротації сил спеціальних операцій у Берліні використовували метод спеціального відбору і перекидання напівпостійного загону (від 40 до 90 військовослужбовців). Таким чином, Det-A могла — і повинна була — зрозуміти місцеву політику, ризики і загрози та розробити підходи й індивідуальні тактичні прийоми, які б вкололи, але не спровокували суперника. У цьому випадку керівники визнавали серйозні наслідки невдач на напруженому кордоні розділеної Німеччини. Потім керівництво спеціальних операцій знизило ризик за допомогою перевірених організацій, орієнтованих тільки на цей лімінальний простір.

У більш каламутній обстановці підхід "глибокого залучення" має менш м'язисту форму і менш помітне обличчя. Цей підхід спрямовує добірні кадри і спеціально розроблені комплекси сил на ключові перехрестя, де вони можуть якнайкраще використовувати міць спеціальних операцій. Американські контртерористичні організації, які часто перебувають поза увагою громадськості в місцях на кшталт Близького Сходу, є типовим прикладом такого підходу. Йдеться про мікрорухи і гетерархічні мережі, а не про масову і тупу вогневу міць. Коли Сполучені Штати ведуть боротьбу в більш спокійній обстановці, сили спеціальних операцій можуть спиратися на цей досвід.

Сили спеціальних операцій — гілка американської могутності, що зростає, — можуть виявитися найбільш підходящим варіантом її застосування наразі. Їхнє застосування вимагатиме проведення нерегулярних кампаній, які мають бути концептуально продумані, розроблені та пов'язані з усіма способами проєктування сили США. Будучи частиною послідовного стратегічного підходу, нерегулярні кампанії, розроблені з урахуванням конкретних умов, надають Сполученим Штатам можливість вибору і ставлять їхніх супротивників перед дилемами. Ці три підходи до спеціальних операцій — "промацування", "серединний шлях" і "залученість" — показують, як іррегулярні кампанії можуть впливати на майбутнє, якнайкраще відповідаючи поточному моменту.

Про автора

Браян Петіт — полковник армії США у відставці. Викладає та консультує з питань стратегії, планування, спеціальних операцій та опору. Він є ад'юнктом Об'єднаного університету спеціальних операцій і гостьовим науковим співробітником Ініціативи з іррегулярних війн (2023 р.), спільної розробки Принстонського проєкту з емпіричного вивчення конфліктів та Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті.