Захисники Бахмута протистоять дронам окупантів за допомогою спеціальних рушниць (фото)

За словами журналістів, українські захисники під Бахмутом зазнали ударів кількох російських дронів, до того ж один із таких безпілотників врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.

Журналісти показали 10-ту гірничо-штурмову бригаду, яка зазнає обстрілу ворожих дров поблизу зруйнованого міста Бахмут на сході України. Фото опублікувало британське видання Sky News.

За словами журналістів, українські захисники зазнали ударів кількох російських дронів, причому один із таких безпілотників односторонньої дії врізався в автобус неподалік від розташування ЗСУ.

Наслідки удару російського дрона

Автобус загорівся.

На цьому знімку боєць ЗСУ займає позицію з противодронною гарматою

Нагадаємо, що ЗМІ також показали, який взимку має вигляд передова, де відбуваються найсерйозніші бойові зіткнення. Журналісти західного видання побували в розташуванні трьох підрозділів ЗСУ, які утримують лінію фронту на Донбасі.

Також повідомлялося, що до зими Росія могла накопичити до 900 високоточних далекобійних ракет. У Повітряних силах розповіли, що восени РФ застосовує кілька десятків ракет на місяць для ударів по території України.