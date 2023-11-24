"Значно розширили клин": боєць бригади "Кара-Даг" про ситуацію на Запорізькому напрямку

Територія на Запоріжжі дуже щільно замінована окупантами. Вносять також корективи в бойові дії холод і бруд.

На Запорізькому напрямку ситуація важка, відчувається нестача бійців, але попри це, українські захисники мають просування. Про це Inform.zp.ua розповів боєць Нацгвардії 15-ї бригади "Кара-Даг".

За словами бійця похолодання та вологість вносять корективи у бойові дії. Нацгвардійцям доводиться битися в окопах у воді і бруді, але тим не менш вони потроху звільняють українські землі.

"За такої погоди, коли бруд та дощ, людям дуже важко. А танки, як їздили, так і їздять. Однозначно, просування українських військових – є. Зараз українські військові не просто проходять вперед, а значно розширили клин. Територія дуже щільно замінована окупантами. Заміновано кожен квадратний метр. Усі поля та посадки – у розтяжках", — розповідає гвардієць.

За його словами,бійці знають, що ця зима для них пройде в окопах без опалення, оскільки якщо вони будуть топити буржуйки, ворог побачить це.

"Минулої зими зігрівалися за допомогою спеціальних квадратиків, вкладали їх у рукавиці та взуття, при натисканні вони зігрівають. Їх багато з Німеччини передають, із Польщі, є вони й в Україні. Все, що може допомогти зігрітися, – все врятує бійців, які перебувають у полях", — розповів він.

За словами бійця, відчувається нестача людей через велику кількість поранених українських військових.

Нагадаємо, що 24 листопада в Повітряних силах повідомили, що напередодні зими Росія могла накопичити до 900 високоточних далекобійних ракет.

Раніше повідомлялося, що окупанти під Авдіївкою знайшли "вундер-ракету" і своїми глибокими знаннями західного озброєння насмішили військових експертів.