Скільки киян порушили комендантську годину в 2023 році: відповідь поліції

За даними правоохоронців, поки що за порушення обмежувальних заходів покарання не передбачено. При цьому поліцейські мають право перевірити документи.

Рівно 21 місяць у Києві діють обмеження на пересування містом у певний час доби. При цьому порушники комендантської години все ж фіксуються. У Головному управлінні Нацполіції розповіли, скільки випадків було у 2023 році, передає hromadske 24 листопада.

Зазначається, що загалом за останній рік правоохоронцям вдалося затримати 41 394 осіб у Києві, які порушили встановлені заходи комендантської години. Із загальної кількості 40 017 було доставлено до управлінь поліції, де відбувалися подальші розгляди.

"Наразі за порушення комендантської години покарання не передбачено. Притягнення до відповідальності можливе тільки в разі вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень", — ідеться в повідомленні.

Окремо поліцейські наголосили, що патрулі мають право перевіряти посвідчення особи, які підтверджують громадянство України або спеціальний статус осіб. Якщо вони відсутні — тоді громадяни можуть бути затримані та доставлені до підрозділів поліції, де й встановлюватимуть особу.

За необхідності правоохоронці можуть провести огляд речей, транспортних засобів, багажу тощо.

Варто зазначити, що наприкінці жовтня на розгляд Верховної Ради внесли законопроєкт. У ньому хочуть запровадити відповідальність для порушників комендантської години.

Окремі громадяни за порушення платитимуть штраф до 17 тис. грн, а підприємці — до 100 тис. грн

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що в Рівному поліція викрила "підпільну вечірку", на якій громадяни веселилися в комендантську годину. Клуб вдало "замаскувався": з вулиці його роботу не помічали, а всередині сиділо понад 10 відпочивальників. Власник закладу під час рейду не був присутній.