"Найближчим часом": Україна отримає додаткові протиповітряні засоби, — РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що влада робить все, щоб найближчим часом максимальна кількість нашої країни була захищена саме засобами ППО.

Найближчим часом Україна отримає додаткові протиповітряні засоби, які допоможуть захистити та зберегти об’єкти інфраструктури. Про це 24 листопада заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов, повідомляє Українське Радіо.

За його словами, перед початком зими питання протиповітряної оборони стоїть на порядку денному, влада працює над цим питанням. Він наголосив, що українці мають бути в теплі і зі світлом.

"Найближчим часом буде поставлено додаткові протиповітряні засоби ураження від ракет саме для того, щоб ми перш за все зберігали нашу інфраструктуру. Мова йде про енергетичні об’єкти, тому що зараз, якщо буде зниження температури, наше населення має отримувати електрику та бути в теплі", — розповів секретар РНБО.

Він нагадав про ситуацію, коли у 2022 році Україна благала світ і президент щодня звертався про закриття неба.

"Сьогодні ж ми закриваємо частину території, проте, на жаль, не вся територія ще закрита. Ми робимо все необхідне, щоб найближчим часом максимальна кількість нашої країни була захищена саме засобами ППО", — наголосив Данілов. Це дуже важливо для нашої країни, тому що люди мають мати гідні умови для свого існування, додав він.

Тривалі тривоги в Україні

Також Олексій Данілов прокоментував тривалі тривоги в Україні у зв’язку із польотами російського літака Міг-31, який є носієм "Кинджалів".

"Тут один чутливий аспект, який стосується Міг-31. Ці засоби ураження дуже швидко можуть досягати крайньої точки нашої країни за 5-6 хвилин, а центру країни — за 3-4 хвилини. Тож ми не можемо нехтувати безпекою наших громадян", — наголосив секретар РНБО.

Він зауважив, що влада буде робити все можливе, щоб повітряні тривоги тривали максимально коротко, але якщо є загроза життю українців, ніхто ризикувати не буде.

Нагадаємо, 23 листопада Фокус писав про те, чим нові Shahed-238 небезпечні для України. Експерти зазначають, що, хоча нові іранські дрони й будуть додатковим навантаженням для сил ППО, проте встановлення в них неефективного газотурбінного двигуна може знизити потенційну загрозу Shahed-238.