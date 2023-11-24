"Із пункту "А" до пункту "Б": Зеленський анонсував появу комплексного плану про мобілізацію (відео)

Поява результатів нових рішень може суттєво вплинути на мобілізаційні заходи, які стосуються окремих напрямків.

Питання діяльності ТЦК, ВЛК, мобілізації та демобілізації в Україні складне, тому на наступному тижні президент України Володимир Зеленський очікує комплексний план щодо широкого спектра питань у цьому напрямку. Подробиці він повідомив на пресконференції із керівником Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом у Києві, повідомляє УНІАН.

Він зазначив, що сьогодні під час Ставки верховного головнокомандувача обговорювалися важливі рішення. Комплексний план про мобілізацію він очікує на наступному тижні.

Президент України наголосив на тому, що людям потрібне розуміння, яким чином надалі відбуватимуться ці процеси. З його слів, певні завдання поставлені Головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умєрову, а також прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

"В мобілізації дуже важливо, знаєте, як із пункту "А" до пункту "Б", щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту "А", куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами", – зазначив він.

Керівник держави зазначив, що певні рішення вже були ухвалені. Він також й висловився й щодо ймовірності законодавчих змін, але не повідомив подробиці.

Мобілізація та ротація – "складне" засідання ставки

Президент України Володимир Зеленський 24 листопада провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій розглядалися "складні питання". Керівник держави доручив відомствам присутніх на засіданні найвищого військового керівництва України підготувати комплексні рішення. Учасники розглянули питання щодо мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВЛК, ротації та строковиків.

Фокус 24 листопада повідомляв, як проходить процедура призову на службу в армію. За словами керівника пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, після отримання повістки військовозобов'язаний має з'явитися в ТЦК і СП, пройти медичний огляд і надати весь пакет документів.