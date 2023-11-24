"Не все залежить від нас": Арахамія висловився щодо ймовірності завершення війни (відео)

На початку війни, як зазначив нардеп Давид Арахамія, єдність українського народу відіграла надзвичайно важливе значення.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що не усе залежить від України та Росії у питанні завершення війни. Про це він заявив в інтерв’ю телепрограми "Мосійчук+" на каналі "1+1".

З його слів, на початку війни єдність українського народу відіграла надзвичайно важливе значення. Розвідки різних держав повідомляли щодо нездатності російських загарбників знайти слабкі місця для розлому нації.

"Першій рік війни й зараз, це ж різні роки війни", – пояснив він.

На його думку, в будь-якому випадку не варто говорити щодо своєї країни негативні повідомлення, адже це порушує єдність. Також Арахамія зазначив, що втома від війни виявилася випробуванням для України та інших держав.

"Далі буде накопичуватися втома, якісь чвари", – розповів він.

Нардеп зізнався, що у правлячій команді не існує однорідності з певних питань. Президенту доводиться самостійно впливати на політиків для відновлення єдності.

Керівник фракції "Слуга народу" У Верховній Раді Давид Арахамія прокоментував й можливість проведення виборів в Україні у 2024 році. Арахамія підкреслив, що це стосується і президентських, і парламентських, і будь-яких місцевих виборів. на З його слів, партнери ніхто не примушує Україну до виборчого процесу.

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