Демобілізація, "план війни" і ротація військових: які питання необхідно вирішити Україні

Питання демобілізації українських військових, які вже практично два роки служать, стоїть вкрай гостро. Фокус розібрався, яким бачить вирішення цієї проблеми керівництво країни.

У Верховній Раді до нового року планують розглянути законопроєкт, який зачіпає теми мобілізації та демобілізації бійців ЗСУ. Фокус зібрав усе, що про це говорить військове і політичне керівництво країни.

Демобілізація в Україні: реакція голови фракції "Слуга народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону 22 листопада заявляв, що на порядку денному є зараз питання того, як чинити з тими, хто вже майже два роки перебуває в зоні бойових дій.

Поки що народні депутати чекають, що на цю тему скажуть військові, однак якщо відповідей так і не буде, тоді рішення буде ухвалено самостійно, продовжує Давид Арахамія.

"Ми намагаємося на комітеті створити "матрицю мобілізації та демобілізації", скласти всі умови в одну таблицю і врегулювати ці питання", — йдеться в повідомленні.

Голосування за законопроєкт може відбутися до кінця року, але спочатку будуть проведені певні консультації з Міноборони та Генштабом. Вони спробують разом досягти "умовного консенсусу".

У новому інтерв'ю журналістці Наталії Мусійчук, яке опублікували 24 листопада, голова фракції "Слуга народу" заявив, що наразі немає чіткого плану мобілізації, хоча він необхідний.

При цьому, питання того, скільки ще людей буде мобілізовано, дуже гаряче і його регулярно піднімають у комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Є мобресурс, він відомий. Якщо робити ротацію, то треба мобілізувати ще половину людей у країні. Якщо не робити, тоді вони страждають. Військовому керівництву кажуть: "Дайте якесь бачення". Бачення немає. Бачення — просто живемо, як жили. А нас це не влаштовує", — заявив Давид Арахамія.

Спочатку Генеральний штаб має скласти план, потім запропонувати його Верховній Раді на розгляд, продовжує голова фракції. Там буде інформація про кількість необхідних на службі людей, кількість людей, яких необхідно відпустити і сума грошей на ці процеси. Поки що такого не відбулося.

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Демобілізація в Україні: реакція РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Українському радіо" заявляв, що на прохання президента України Володимира Зеленського українські військові-строковики, чий термін служби вже закінчився, будуть демобілізовані. Під час Ставки, яка проводилася 24 листопада, було порушено цю тему і їй приділили значну увагу.

"Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив, і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться, і ми розуміємо, скільки їх. І це справедливо, якщо вони заходили на строкову службу, у них закінчився термін строкової служби", — заявив Олексій Данілов.

При цьому в тих, хто хоче продовжити службу в армії, буде можливість підписати контракт. Усіх інших демобілізують.

Демобілізація в Україні: реакція президента

24 листопада Володимир Зеленський двічі піднімав тему мобілізації та демобілізації: під час Ставки та під час пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Києві.

Під час засідання Ставки, яке вже згадував Олексій Данілов, глава держави заявив, що військове і політичне керівництво України розглядало "складні питання". Вони стосувалися мобілізації, демобілізації, ТЦК, ВВК, ротації та строковиків.

За його словами, всі проблеми і питання, про які говорять солдати і командири, мають бути вирішені. Він чекає відповідних рішень від уряду.

"Значна частина засідання сьогодні була присвячена комплексу тих питань, щодо яких наші воїни — і все суспільство — чекають справедливих відповідей", — заявляв глава держави.

Під час пресконференції з президентом Латвії було заявлено, що в Україні незабаром з'явиться комплексний план мобілізації. Найімовірніше, перші рішення стануть відомі вже наступного тижня.

Володимир Зеленський наголосив, що чудово розуміє людей, які хочуть знати, як далі відбуватимуться мобілізаційні заходи в країні, яка перебуває у стані війни.

Перед військовим керівництвом в особі Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і глави Міноборони Рустема Умєрова стоїть завдання відповісти на відповідні запитання. Також до цього буде причетний прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У мобілізації дуже важливо, знаєте, як із пункту "А" в пункт "Б", щоб не було, що ми тільки розуміємо з пункту "А", куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми маємо прийти, коли, якими силами", — продовжив президент.

Демобілізація в Україні: реакція ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що насамперед потрібно змінювати комунікацію з військовими і чітко говорити про проблематики. Якщо в перший рік війни люди розуміли, чому потрібно йти воювати і йшли на це, то зараз, з огляду на колосальний ресурс ЗС РФ, виникають проблеми з комунікацією і виникають деякі питання навколо певних тем.

"Насамперед про ТЦК. Чи працюють вони належним чином, чи були проведені зміни, з урахуванням того, що там була проведена певна ротація. Чи ефективні вони з точки зору підготовки. Друга складова — мобілізація і демобілізація. Багато людей перебувають на лінії фронту 18-19 місяців", — заявив радник глави ОП.

Також потрібно розуміти, продовжив Михайло Подоляк, чи отримують люди психологічне розуміння того, що таке війна і чи готові вони до цього. Боротьба триває 639 днів, а це дуже багато і має свої наслідки як для військових, так і для їхніх родин.

"Сьогодні це (мобілізація, — ред.) не питання емоційного рішення: "Я готовий захистити свою сім'ю або країну". Ні, це питання раціонального вибору: "Тому що я маю відповідні функції та компетенції, щоб я був ефективним на полі бою". Система має бути побудована більш логістично продумана. Це і є комунікація", — заявляє радник глави ОП.

Демобілізація в Україні: реакція військового

Офіцер підрозділу Kraken Костянтин Немічев переконаний, що насамперед демобілізації мають підлягати ті, чий термін служби перевищує 2 роки. При цьому необхідно знайти оптимальне рішення, тому що питання якості військовослужбовців також відіграє вагому роль.

У нових мобілізованих може не бути такого бойового досвіду і мотивації, як у людей "з першої хвилі", які йшли добровольцями. Для цього потрібно зробити так, продовжує офіцер, щоб відсоток новобранців у підрозділах не перевищував відсоток досвідчених військових.

"Для цього потрібно вже зараз впровадити механізм, за яким буде можливо почати ротацію окремих бійців на мобілізованих, які вже пройшли навчання і потребують "обкатки" в бою", — заявляє Костянтин Немічев.

Нагадаємо, 21 листопада народний депутат Георгій Мазурашу запропонував Верховній Раді розглянути законопроєкт, який вносить зміни до Закону України "Про мобілізацію", а також низку інших законів, що стосуються військовозобов'язаних і військовослужбовців.