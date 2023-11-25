Наймасовіша атака Shahed по Україні: що відбувається в Києві на ранок після ударів (фото)

Пошкоджень зазнали будівлі одразу в кількох районах Києва, а сотні жителів української столиці досі залишаються без світла.

Унаслідок атаки ЗС РФ на Київ уночі 25 листопада постраждали п'ятеро людей, серед них 11-річна дитина. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі в суботу, 25 листопада.

У трьох із постраждалих — гостра реакція на стрес. Ще двоє дістали травми кінцівок. Найстаршій постраждалій унаслідок нічної атаки росіян на місто виповнилося 65 років.

"Усі вони (постраждалі, — ред.) отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації", — уточнив очільник столиці.

Відомо, що дрони Shahed "заходили" на Київ численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс за вектором руху. Попередньо, внаслідок збиття дронів зафіксовано падіння уламків у різних районах міста.

Так, у Солом'янському районі постраждали двоє людей: у киян гостра реакція на пережитий стрес. Також у цьому районі, в 5-поверховому будинку сталася руйнація на другому поверсі, вибито скло з першого по п'ятий поверх. У будівлі були заблоковані дві жінки. Крім того, тут сталося загоряння на території дитсадка і на іншій локації.

У Дніпровському районі міста уламки впали на верхні поверхи багатоповерхівки, сталося задимлення. У Голосіївському районі уламки впали на зону зелених насаджень, обійшлося без постраждалих.

На адресах, де є пошкоджені будинки, вже відкрили пункти першої допомоги. "Червоний Хрест" надає їжу та гарячі напої.

Крім того, як повідомляють у ДТЕК, унаслідок масових пусків безпілотників Shahed без електроенергії в Києві залишилися 151 житловий будинок, 75 будинків у приватному секторі та 12 установ. Також через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тисячах будинках Київської області. Енергетики ДТЕК виїхали на місце й оперативно повернули світло.

Зазначимо, 21 листопада в Повітряних силах ЗСУ заявили, що українські Shahed можуть завдавати ударів по РФ. За словами спікера Повітряних сил, те, що Україна може завдавати ударів по РФ — не підлягає сумніву. Є також засоби, передані партнерами, якими наносяться удари по окупованих територіях.

Нагадаємо, 18 листопада сили ППО збили всі дрони ЗС РФ біля Києва, які пролетіли понад тисячу кілометрів, щоб атакувати українську столицю. Голова КМВА Сергій Попко заявив, що це була друга атака російських безпілотників на українську столицю за місяць. Дрони запустили з півдня, але підлітали вони до Києва з півночі, маневруючи, щоб обдурити ППО.