"Немає шансів": РФ не зможе розробити нову систему ПРО С-550, – експерт

Крістофер Феттвайс, американський політолог і професор політології в Університеті Тулейн, вважає, що Росія за останні 25 років не витратила значні кошти на розробку нової системи ПРО, тому заяви влади РФ безпідставні.

Заяви очільника Кремля Володимира Путіна стосовно появи нової небезпечної зброї, зокрема мобільної об'єктової системи протиракетної оборони С-550, не варто сприймати серйозно. Таку думку виданню Express висловив Крістофер Феттвайс, американський політолог і професор політології в Університеті Тулейн.

Він відреагував на повідомлення російських ЗМІ щодо розробки нової системи протиракетної оборони після того, як Володимир Путін оголосив про це два роки тому. Систему протиповітряної оборони С-550 деякі експерти називали "майбутнім зоряних воєн", оскільки вона нібито здатна знищити все, що літає. Про цю систему, за чутками, відомо небагато, але вважається, що це нова версія С-400 і С-500 з розширеними можливостями виявлення, що дозволяє збивати навіть надшвидкісні міжконтинентальні балістичні ракети.

Однак заяви з Росії щодо цієї нової системи були спростовані експертом із зовнішніх відносин, який просто вважає, що "немає шансів", що Кремль міг розробити подібну зброю. Професор Феттвайс вважає, що "можна просто ігнорувати практично все, що Путін говорить, коли йдеться про нову зброю, що надходить із Росії. Він переконаний, що ці оголошення просто спрямовані на те, щоб підняти моральний дух у Росії, запевнити внутрішню аудиторію, що Кремль не відстає від Заходу, і налякати ворожі країни.

"Немає шансів, що росіяни, які практично нічого не витратили на це за останні 25 років, отримають систему, про яку ми не думали. Тож це не варто сприймати серйозно", – вважає він.

Політолог переконаний, що ці оголошення просто спрямовані на те, щоб підняти моральний дух у Росії. Такі дії направлені на внутрішню аудиторію, що Кремль не відстає від Заходу. Це спроба, на його думку, налякати ворожі країни.

Розробка ПРО С-550

С-550 – проєкт мобільної об'єктової системи протиракетної оборони. Систему розробляли у період з 1981 по 1988 роки. Припинення робіт із системи ПРО С-550 здійснювалося одночасно із закриттям низки проєктів інших радянських конструкторських бюро. Після розпаду СРСР створений в результаті роботи над проєктом доробок було знищено.

Нагадаємо, 11 квітня експерт попередив щодо наслідків використання Росією ТОС-1А. Ракети цієї установки є термобаричними і здатні руйнувати інфраструктуру за допомогою надзвукової вибухової хвилі.