"Це руйнівна сила": експерт попередив про наслідки використання Росією ТОС-1А

Ракети ТОС-1А є термобаричними і здатні руйнувати інфраструктуру за допомогою надзвукової вибухової хвилі.

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Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон, британський експерт з хімічної зброї, попередив, наскільки руйнівними термобаричні реактивні системи залпового вогню, зокрема ТОС-1А, який Росія позначає як "важкий вогнемет". Про це він розповів виданню Express.

Фахівець зазначив, що така техніка експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту, які перебувають на окупованих територіях України. Раніше офіційно систему не пов’язували з десантними підрозділами, до яких її вже наче долучили.

Ракети ТОС-1А є термобаричними і здатні руйнувати інфраструктуру за допомогою надзвукової вибухової хвилі. Зі слів 59-річного експерта з хімічної зброї, Росія вже має досвід знищення цивільного населення у Сирії. Ці системи здатні швидко зруйнувати багатоповерхові будинки без зайвих зусиль.

"Якщо росіяни мають намір використовувати їх проти мирних жителів, то це воєнний злочин, і це було б жахливо", – заявив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Полковник зазначив, що подібні військові засоби використовуються західними державами, але не у випадках, коли йдеться про цивільну інфраструктуру поблизу. Він запевнив, що це особливо жахлива зброя.

Голова спеціального комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд також засудив дії Кремля. Він сказав, що використання Росією термобаричної артилерії вказує на зростаючу стурбованість очільника Кремля Володимира Путіна тим, як йде війна.

"Те, що Путін зараз вдається до застосування термобаричної зброї, є ознакою відчаю в його невдалій спробі захопити Україну", – зазначив Тобіас Еллвуд.

Нагадаємо, у розвідці Британії розповіли про плани командування Російської Федерації передати російським десантникам термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А "Сонцепек". Це вказує на майбутню роль десантних військ РФ у наступальних операціях в Україні. Британські розвідники звернули увагу на особливий рівень небезпеки під час використання цієї зброї.