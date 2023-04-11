"Это разрушительная сила": эксперт предупредил о последствиях использования Россией ТОС-1А

Ракеты ТОС-1А термобарические и способны разрушать инфраструктуру с помощью сверхзвуковой взрывной волны.

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Полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, британский эксперт по химическому оружию, предупредил, насколько разрушительны термобарические реактивные системы залпового огня, в частности ТОС-1А, который Россия обозначает как "тяжелый огнемет". Об этом он рассказал изданию Express.

Специалист отметил, что такая техника эксплуатируется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Раньше официально систему не связывали с десантными подразделениями, к которым ее уже якобы внедрили.

Ракеты ТОС-1А термобарические и способны разрушать инфраструктуру с помощью сверхзвуковой взрывной волны. По словам 59-летнего эксперта по химическому оружию, у России уже есть опыт уничтожения гражданского населения в Сирии. Эти системы способны быстро разрушить многоэтажные дома без усилий.

"Если россияне намерены использовать их против мирных жителей, то это военное преступление, и это было бы ужасно", – заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Полковник отметил, что подобные военные средства используются западными государствами, но не в случаях, когда речь идет о гражданской инфраструктуре вблизи. Он заверил, что это особенно ужасающее оружие.

Глава специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд также осудил действия Кремля. Он сказал, что использование Россией термобарической артиллерии указывает на растущую обеспокоенность главы Кремля Владимира Путина тем, как идет война.

"То, что Путин сейчас прибегает к применению термобарического оружия, — признак отчаяния в его неудачной попытке захватить Украину", — отметил Тобиас Эллвуд.

Напомним, в разведке Британии рассказали о планах командования Российской Федерации передать российским десантникам термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Это указывает на будущую роль десантных войск РФ в наступательных операциях в Украине. Британские разведчики обратили внимание на особый уровень опасности при использовании этого оружия.