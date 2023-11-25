"Зерновий коридор" охоронятимуть військові кораблі, — Зеленський (відео)

Країни-партнери також нададуть Україні додаткові гарантії безпеки у вигляді нових систем ППО, які працюватимуть на посилення охорони одеських портів.

Україна отримає військові кораблі, щоб конвоювати "зерновий коридор". Про це заявив президент України Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine в суботу, 25 листопада.

"Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі в морі, щоб забезпечити їхню безпеку. У нас уже є конкретні домовленості щодо отримання кораблів. Це питання близького майбутнього", — заявив Зеленський.

Він розповів, що Україна вважає створення "зернового коридору" без РФ одним із найбільших досягнень за рік і працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором.

Також президент зазначив, що Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО.

"Дуже конкретні комплекси, дуже конкретний запит уже направлений партнерами, і можу сказати, що він уже погоджений. Незабаром цей регіон буде захищений дуже потужним ППО", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 жовтня Мінінфраструктури спростувало зупинку "зернового коридору". За даними Мінінфраструктури, зараз у портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" під завантаженням 23 судна. Загалом коридором на вхід скористалося 51 судно.

Також ми писали про те, що 20 липня президент РФ Володимир Путін висунув умови для відновлення зернової угоди. Він вимагає скасування санкцій проти російського зерна і добрив, повернення системи міжнародних платежів SWIFT у російські банки, дозволу на торгівлю запчастинами для сільгосптехніки і розблокування сільськогосподарських активів.