"Дуже складно з ППО": Зеленський назвав регіони України, які потребують додаткового захисту (відео)

За словами президента Володимира Зеленського, відчувається брак систем протиповітряною оборони у прикордонних областях, які межують з Росією та Білоруссю. Також складно з ППО на Донецькому напрямку.

В областях, які межують з Російською Федерацією та Республікою Білорусь, найскладніша ситуація із засобами протиповітряної оборони. Також це стосується прифронтових та окупованих регіонів. Про це 25 листопада заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"Зрозуміло, що у Києві є дефіцит з ППО. Але є міста, де з ППО є реальні проблеми. Дуже складно містам, де використовується різна зброя, яка долітає. Тобто ми говоримо не тільки про ракети, про дрони, балістику. Говоримо про С-300, артилерію тощо", — заявив президент.

За його словами, це стосується прикордонних областей, які межують з Росією та Білоруссю. "Складно з ППО" у Сумській, Чернігівській і Черкаській областях, а також у частково тимчасово окупованих Запорізькій, Херсонській областях. "Дуже складно" на Донецькому напрямку.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна передала конкретним державам-партнерам інформацію про дефіцит ППО. Йдеться про країни, які мають на озброєнні відповідні системи або мають виробничі потужності.

Системи ППО для України

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що влада робить все, щоб найближчим часом максимальна кількість нашої країни була захищена саме засобами ППО. За його словами, найближчим часом Україна отримає додаткові протиповітряні засоби, які допоможуть захистити та зберегти об’єкти інфраструктури. Він наголосив, що перед початком зими питання протиповітряної оборони стоїть на порядку денному, влада працює над цим питанням, адже українці мають бути в теплі і зі світлом.

Крім того, Литва надала Україні два ЗРК NASAMS, які вже розгорнуті на території країни. Засоби ППО почали своє бойове чергування у листопаді 2023 року. Крім NASAMS, систему оборони України посилили засобами РЕБ, які випускаються у Литві.

22 листопада міністр оборони Рустем Умєров поділився підсумками 17-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". До цього засідання долучилося понад 50 країн з усього світу, які допомагають Києву боротися з РФ. Відомо про створення нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони (Ground-Based Air Defence). Лідерами виступили Німеччина і Франція, а загалом до неї приєдналися ще 20 країн.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва Нагадуємо, 24 листопада речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія на сьогодні зібрала запас із приблизно 900 ракет, якими може вдарити по Україні. Водночас для осінніх ударів масово використовують не ракети, а дрони-камікадзе.