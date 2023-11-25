Обмежать РФ у купівлі компонентів для ВПК: у ЄС придумали новий механізм санкцій

Європейські компанії хочуть зобов'язати включати в умову контракту заборону про перепродаж товарів у РФ третіми країнами. Покупець має вносити страхову заставу як гарантію.

Деякі країни-члени ЄС виступають проти нового механізму санкцій, який перекриє Росії можливість обходити заборону на імпорт критичних для військової галузі компонентів. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейські компанії хочуть зобов'язати включати в умови експортного контракту пункт про заборону перепродажу товарів другого призначення у РФ під час продажу його в треті країни. Покупець зі свого боку має вносити страхову заставу як гарантію дотримання умов контракту. У разі порушення гроші будуть передані на потреби України.

За введення в дію цього санкційного механізму виступають країни Балтії. Однак великі держави-члени ЄС висловлюють низку побоювань щодо пропозицій. За інформацією видання, вони сумніваються в законності механізму.

Країни, які виступають проти, хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватимуться запропоновані обмеження. Вони стурбовані тим, що жорсткі умови експортних контрактів можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Нагадаємо, попри обмеження Росія продовжує імпортувати європейські мікрочипи та електроніку через треті країни. У топ-п'ять країн, які допомагають РФ обходити санкції входять: Туреччина, Казахстан, Грузія, Вірменія та Об'єднані Арабські Емірати.

Фокус писав, що наприкінці листопада НАЗК виключило три грецькі компанії-перевізники Thenamaris Ships Management Inc., TMC Tankers LTD і Minerva Marine з переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення ухвалили після того, як компанії припинили транспортування російської нафти.

Також Фокус повідомляв, що пропагандистські сайти РФ продовжують поширювати дезінформацію за допомогою дзеркальних до заблокованих платформ у ЄС. Одна з них — портал Swentr, який використовує понад 19 вебсайтів для охоплення аудиторії Євросоюзу.