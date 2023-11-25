Вижити допомогли побратими: боєць "Азова" розповів про російський полон і обмін (відео)

За словами Святослава Сірого, на обмін його відправили літаком із Таганрога. Захисник не одразу зрозумів, що їде додому. І тільки коли побачив під ногами авіаційні плити, усвідомив, що це обмін.

Боєць "Азова" Святослав Сірий майже рік провів у російському полоні. Про подробиці утримання та обміну він розповів в інтерв'ю ТСН.

За словами бійця, з кожним місяцем у полоні було дедалі важче, бо жахливі умови утримання тиснули на психіку. Вижити Сірому допомогла підтримка побратимів.

"Будь-який твій вихід або переїзд трохи оживляє. Мозок сприймає цей процес, як якусь діяльність, виживання і ти розумієш, що ти робиш. Коли ти постійно в тих самих умовах жахливих, які не змінюються і не маєш навіть жодного натяку, що вони стануть кращими хоч колись, це дуже погано як фізично, так і ментально. За рахунок того, що ми сиділи своїм колективом, ми сиділи "азовцями" окремо. Ми ментально близькі і нам разом було легше триматися, один одного підтримувати", — розповів Сірий.

Боєць додав, що на обмін його відправили літаком із Таганрога. Коли захисника вивели з підвалу, він думав, що попереду на нього чекає черговий етап у російську глибинку. Однак, коли він побачив під ногами авіаційні плити, зрозумів, що це обмін.

"Логіки в їхніх діях дуже мало, тому було дуже небезпечно одразу сподіватися, що ти вже летиш додому. Поки чоловік в автобус не зайшов і не сказав "Слава Україні! Можете розмовляти українською мовою. Ви вдома", у мене все-таки були сумніви щодо того, куди ми прямуємо", — додав Сірий.

Нагадаємо, 17 листопада в Мінреінтеграції розповіли, скільки українців перебувають у полоні РФ. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, станом на 9 листопада Україна повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян. Серед звільнених переважають військові.

Раніше Фокус писав, що російських окупантів у полоні намагаються перевиховати. За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, українські фахівці добровільно викладають їм історію, щоб у військовополонених було об'єктивне сприйняття справжніх причин цієї геноцидної війни.