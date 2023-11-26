Окупанти знайшли близько семи тисяч "неблагонадійних" у Криму: що їм загрожує

"Неблагонадійних" осіб ворог заносить у спеціальну базу "АІС екстреміст". Підставою для занесення до бази можуть стати коментарі та реакції під дописами, що критикують російську агресію або висловлюють проукраїнську позицію, розповіли координатори підпілля.

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти шукають "неблагонадійних осіб". Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Координатори підпілля розповіли, що ворог розширює штат співробітників "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" ("Центр Э"), для цього окупанти залучають таємних агентів серед цивільних.

"Даний центр здійснює моніторинг інформаційних ресурсів (соціальні мережі, Телеграм-канали, блоги, форуми, сайти з можливістю коментування)", — йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що основне завдання "Центру" полягає у виявленні "неблагонадійних" осіб для того, аби занести їх у спеціалізовану базу "АІС екстреміст". Зокрема, підставою для занесення до цієї бази можуть стати коментарі та реакції під дописами, які критикують російську агресію або висловлюють проукраїнську позицію.

Крім цього, разом з "Роскомнадзором" здійснюється блокування інформаційних ресурсів, на яких публікують "невигідну Кремлю" інформацію. Також співробітники "Центру з протидії екстремізму МВС по республіці Крим" проводять спецперевірку кандидатів на посади в окупаційних адміністраціях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Ворог вніс до бази дані про близько семи тисяч осіб, більше тисячі яких є представниками корінного кримськотатарського народу, додали координатори підпілля.

Нагадаємо, 23 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог поділив місцевих жителів на три категорії — ті, хто отримав російський паспорт, ті, хто мають посвідки на проживання, та ті, хто є "особами без громадянства".

Того ж дня координатори підпілля розповіли, що на тимчасово окуповані території приїхала нова група робітників, вона займатиметься ремонтом пошкодженої техніки ЗС РФ. Уражену техніку ворог ремонтує на захоплених ангарах підприємств.