На окуповані території привезли нову групу робітників для ремонту техніки ЗС РФ, — ЦНС

У підпіллі зазначають, що на ТОТ існує дефіцит робочої сили, адже місцеві виїхали, відмовляються співпрацювати, або мобілізовані противником.

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На тимчасово окуповані території України приїхала нова група робітників, які займатимуться ремонтом пошкодженої техніки Збройних сил Російської Федерації. Про це 23 листопада повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

"Техніку після враження ЗСУ росіяни ремонтують на захоплених ангарах підприємств на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні ЦНС.

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В окупованому Токмаку ворог захоплює житло з опаленням для розселення ЗС РФ, — ЦНС (мапа)

У підпіллі зазначають, що на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України існує дефіцит робочої сили, адже місцеві або виїхали, або відмовляються співпрацювати, або мобілізовані ворогом.

"Відтак росіяни змушені завозити своїх гастролерів з рф. Останнім часом, ангари перевантажені й працівників не вистачає, тому на ТОТ прибула нова партія гастарбайтерів", — зазначають партизани.

Українське підпілля не повідомило, куди саме завезли робітників з Росії.

Ситуація з працевлаштування на окупованих територіях

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча зараз працює 3500 маріупольців. З них 2900 на розборі завалів, 300 – охорона, 200 — з розбору документації і 200 прибиральниць.

"Трудові договори тимчасові до 01.01.2024, були укладені в серпні цього року. Переукладання планують з 15 січня, а в період з 1 січня по 15 січня робота безкоштовна", — розповів радник.

Нагадаємо, 22 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що на окупованих територіях тимчасово дозволили вивчати українську мову. Для цього батькам потрібно написати відповідну заяву, їх виявилося більше, ніж розраховував ворог.