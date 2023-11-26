Створюють атмосферу "нормального життя": окупанти нав'язують українцям свої свята, — ЦНС

У підпіллі зазначили, що росіяни в останню неділю листопада відзначають "День матері" і намагаються навіяти цю традицію українцям в окупації. На святкових концертах відбувається агітація за партію Путіна.

Російські загарбники продовжують здійснювати спроби для зміни порядку на тимчасово окупованих територіях України. Тепер вони нав'язують населенню свої свята. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 26 листопада.

В українському підпіллі зазначили, що російський календар намагаються впроваджувати в південних областях України, які тимчасово контролює Кремль. Приміром, в останню неділю листопада росіяни відзначають "День матері". В Україні прийнято відзначати це свято у другу неділю травня.

"Окупанти максимально намагаються використати нейтральні за змістом заходи для "заспокоєння" населення та створення атмосфери "нормального життя", оскільки як вони зазначають у своїх "привітаннях", це такі свята, до яких "ніхто не може залишитися байдужим", — ідеться в повідомленні.

У підпіллі зазначили, що за допомогою таких заходів противник намагається навіяти власні цінності, які активно поширюють. Зазначається, що привітання виходять нібито максимально нейтральними. Там не згадують військові дії, але приділяють особливу увагу місцевим концертам, які організовують на честь "свят".

А ось на них уже, продовжують у ЦНС, починається прихована агітація за партію президента РФ Володимира Путіна "Единая Россия".

"У змісті таких виступів можна помітити, що жінкам виокремлюється винятково завдання народжувати, виховувати "справжніх чоловіків" і по мінімуму ангажуватися у "справи державні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що окупанти поділили українців на три категорії. За планом Кремля, усі мешканці тимчасово окупованих територій мали б отримати "червону макулатуру" з 2025 року, однак місцеві мешканці продовжують спротив російським ініціативам.