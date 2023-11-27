ЗС РФ захопили частину промзони в Авдіївці, – ISW (карта)

Військові блогери РФ стверджували, що 26 листопада захоплено всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але ISW наразі візуального підтвердження цих тверджень не знайшов.

Російські війська підтвердили рух із певним просуванням на північний захід і південний схід від Авдіївки. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив подробиці у звіті від 27 листопада.

У повідомленні йдеться про те, що геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що війська окупантів просунулися в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста та на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки).

Російська бронетехніка атакувала українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки. Військові блогери РФ переважно повідомляли, що окупаційний контингент захопив 26 листопада всю промислову зону. Йшлося про локацію біля залізничної станції Ясинувата-2, але ISW наразі візуального підтвердження цих тверджень не знайшов.

Російські війська 26 листопада організували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна й підтвердили відповідний наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, демонструють, що війська РФ незначно просунулися на південний захід від Першотравневого (24 км на схід від Куп’янська).

Фото: ISW

Ситуація біля Авдіївки – дані від Генштабу ЗСУ

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, як йдеться у звіті Генштабу ЗСУ за 27 листопада. Окупанти регулярно використовують авіацію. Українські захисники й надалі стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Марними були наступальні дії російських загарбників східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Степового, Сєверного, Первомайського й самої Авдіївки, де силами оборони відбито 30 атак.

Нагадаємо, 25 листопада аналітик назвав бойові завдання окупантів в районі Авдіївки. Військовий оглядач Олександр Коваленко назвав чотири бойові задачі окупантів та спрогнозував їхнє виконання російськими військами.