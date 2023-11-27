В армії РФ показали "танк-мутант" Т-62М із захистом "Релікт" (фото)

На машину встановили деталі від різних танків, бортові обвіси від Т-72Б3 чи Т-90М, обвіси на башті від Т-90М, а також козирок над танком.

У соціальних мережах опублікували світлину російського танка Т-62М із низкою модернізацій від сучасного приціла до динамічного захисту "Релікт". Про це повідомляє танковий експерт Андрій Тарасенко.

На світлині зображений танк Т-62М, який має декілька особливостей. Машину оснастили найновішим російським динамічним захистом "Релікт", прицілом "Сосна-У", а також вже традиційним козирком на башті. В мережі вперше показали настільки серйозно модернізований танк Т-62М. До цього ДЗ "Релікт" ставили тільки на сучасніші Т-80БВМ і Т-90М "Прорив".

Прицільний комплекс на танку теж оновлений — приціл ПНМ-Т або "Сосна-У". Автор називає танк "дивним мутантом", бо борта в нього обвіси від Т-72Б3 або Т-90М, на башті обвіс від Т-90М, а на верхній лобовій деталі старий металополімерний блок.

ДЗ "Релікт" — це російська розробка динамічного захисту, яка побудована на "Контакт-5". За заявленими характеристиками, "Релікт" захищає від тандемних боєприпасів, до 90% від кумулятивних засобів ураження, до 50% від бронебійно-оперених підкаліберних снарядів.

Проєкт модернізації танка з ДЗ "Релікт"

Автор зазначає, що в РФ були проєкти модернізації Т-55 чи Т-62 зі встановленням динамічного захиста "Релікт", а також покращення динаміки машини.

Нагадаємо, 15 листопада російські окупанти показали модернізовані Т-62М зразка 2022 року на одному з полігонів у тимчасово окупованій Запорізькій області.

2 жовтня російські війська застосували танк-камікадзе Т-62 як машину для розмінування.