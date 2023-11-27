На знак подяки Путіну: ХАМАС звільнили заручника з громадянством РФ (фото)

Зазначається, що росіянина передали представникам Червоного Хреста. Представники бойовиків заявили, що це було зроблено у відповідь на зусилля Кремля.

Бойовики ХАМАС подякували Володимиру Путіну за підтримку і відпустили громадянина Росії, який був у них у заручниках. Про це повідомляє видання ТАСС 26 листопада.

Зазначається, що прессекретар глави політбюро руху Ісмаїла Ханії Тахер ан-Нуну в коментарі журналістам підтвердив нібито звільнення чоловіка з російським громадянством. Його передали представникам Червоного Хреста.

"ХАМАС звільнили заручника, який мав російське громадянство, у відповідь на зусилля президента Росії Володимира Путіна і на знак визнання російської позиції щодо підтримки палестинської справи", — ідеться в повідомленні.

Його ім'я не було названо, проте офіцер Армії оборони Ізраїлю і редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі повідомив, що йдеться про росіянина з ім'ям Рон Кривий. Він народився в Ізраїлі, проте має інше громадянство.

ХАМАС звільнили росіянина з полону і подякували Путіну за підтримку Фото: Telegram

7 жовтня, коли і було здійснено напад бойовиками ХАМАС, він працював у групі техніків світломузики на фестивалі "Нова" в Реім.

У мережі також з'явилися перші кадри зі звільненим заручником. Куди його направили і де він перебуває зараз — невідомо.

ХАМАС звільнили росіянина з полону і подякували Путіну за підтримку Фото: Скриншот ХАМАС звільнили росіянина з полону і подякували Путіну за підтримку Фото: Скриншот

Журналісти ТАСС окремо додали, що раніше була інформація ще про двох заручників із паспортом РФ, які перебувають у руках ХАМАС.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що 9-річна ізраїльська дівчинка, яку вважали загиблою, повернулася додому. Вона пробула в полоні 50 днів. Емілі Хенд із кібуца Беері потрапила в полон до палестинських бойовиків 7 жовтня разом зі своєю подругою та її матір'ю. Деякий час її вважали загиблою, але в сім'ї дівчинки з'явилася надія, коли рідним повідомили, що вона жива.

З 24 листопада в секторі Газа діє тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Посередником виступає Катар, який сподівається, що пауза закінчиться тривалим перемир'ям і звільненням усіх заручників.