Хочуть посварити військових та політиків: Росія активізувала мережу шпигунів в Україні, — Данілов

Секретар РНБО зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

З метою дестабілізувати ситуацію в країні та підірвати єдність нашої держави Російська Федерація активізувала мережу шпигунів в Україні, а зокрема, в Службі безпеки. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Times.

За його словами, метою ворожих агентів є розсварити політичне та військове керівництво країни, а також розпалити антиурядові настрої серед громадян.

Секретар РНБО зазначив, що Росія намагається скористатися "так званою напругою" між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним.

Данілов також додав, що Росія намагається поширити дезінформацію та пропаганду, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Росіяни проговорились, як провокуватимуть "Майдан-3": деталі

Нагадаємо, 23 листопада український журналіст Денис Казанський повідомив, що росіяни відкрито планують на своєму телебаченні, як можна спровокувати революцію в Україні.

Крім того, російські пропагандисти закликали свою армію бити по цивільній інфраструктурі України.

Казанський наголосив, що росіяни навіть не соромляться так відкрито озвучувати свої плани. Їхній "експерт" у прямому ефірі каже, що мета РФ — створити нестерпні історії для мирних українців.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у Росії є план "Майдан-3". Його ціль — змістити владу в Україні.

Російська журналістка Маргарита Симоньян стверджувала, що ЗСУ вбили "багато дітей", і про це нібито всі знають.