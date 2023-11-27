Кораблі для "зернового коридору": експерти припустили, що це будуть Mark VI (фото)

Надання американських катерів має перевагу, оскільки їх можна привезти в Україну альтернативним шляхом, не перетинаючи практично заблокований Босфор.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на конференції Grain from Ukraine заявив про кораблі, які будуть надані Україні для патрулювання "зернового коридору". У зв'язку з цим оглядачі Defence Express припустили, що для цих завдань виконуватимуться на американських катерах Mark VI.

Автори публікації звернули увагу, що надання морських катерів Силам оборони України є важливою новиною, оскільки таке озброєння буде надано вперше після початку повномасштабного російського вторгнення.

"Варіант із передачею патрульних катерів для охорони "зернового коридору" має свою перевагу хоча б у тому, що ці плавзасоби не потрібно проводити через фактично заблокований Босфор, а можна доправити альтернативним шляхом", — зазначили в Defence Express.

За словами оглядачів, українські бійці вже мають певний досвід використання в боях раніше отриманих від США патрульних катерів, але тільки в прибережній зоні. Наприклад, у березні поточного року згадувалися кораблі PB40 Defiant, на яких українські бійці відбивають атаки російських "рапторів" і катерів-камікадзе біля Очакова.

Водночас виникає питання, що міг мати на увазі глава держави та які плавзасоби можуть бути в розпорядженні ВМСУ для конвоювання в Чорному морі. Оглядачі вважають, що йдеться про нові патрульні катери Mark VI, оскільки ще на початку 2023 року компанія-виробник SAFE Boats опублікувала кадри завантаження Mark VI для українських сил.

Навантаження на баржу першого катера Mark VI для ВМС України

Нагадаємо, журналісти Naval News 26 січня опублікували відео передачі готового корпусу катера Mark VI на об'єкт виробника SAFE Boats. Загалом українські ВМС мають отримати 16 таких катерів, а вартість контракту становила 600 млн доларів