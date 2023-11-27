Змусили образити Зеленського: силовики Лукашенка затримали українця

За інформацією білоруського медіа, у підписі під відео зазначили, що на кадрах бійці загону особливого призначення "Тайфун" із Гродно, який створили у липні 2023 року.

У білоруському місті Волковиськ, що у південно-східній частині Гродненської області, силовики затримали українця, який отримав громадянство Білорусі. Його змусили ображати президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання "Зеркало" з посиланням на Telegram-канали.

За інформацією видання, на відео із соціальних мереж видно, як п'ять силовиків у бронежилетах та балаклавах затримують чоловіка.

Як зазначено у підписі, це бійці загону особливого призначення "Тайфун" із Гродно, який створили у липні 2023 року.

Спецпризначенці, за словами глави МВС Миколи Карпенкова, між іншим, повинні були здійснювати операції проти диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань, зміцнювати охорону державного кордону та контролювати безпеку громадян. Проте насправді виявилося, що вони виконували завдання на користь режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, затримуючи мирних громадян на вулицях.

"Силовики Лукашенка змусили затриманого записати "покаянне відео" з образою президента України Володимира Зеленського та визнанням у тому, що він публікував в інтернеті білоруську національну символіку", — пояснили журналісти.

На кадрах чоловіка змусили:

зізнатись, що насправді це він "розмістив в інтернет-ресурсах БЧБ-символіку";

обізвати президента України Володимира Зеленського.

Відеоролик з українцем, за даними медіа, оприлюднили у закритому Telegram-каналі, який пов'язують з білоруськими силовими відомствами.

Нагадаємо, на початку осені 2023 року Фокус згадував про існування у Білорусі ПВК "ГардСервис". Зокрема, ЗМІ інформували, що частина найманців ПВК "Вагнер", які виїхали з РФ через заколот Євгена Пригожина, увійшли до білоруської військової компанії. Кількома місяцями раніше, у січні 2023 року, про найманців згадувала опозиціонерка Світлана Тихановська: вказувала, що Лукашенко створює приватну армію.

Також у Білорусі готуються до випуску гранатометного комплексу "Сапфір", який здатен випускати по чотири гранати за раз. Тим часом експерти проаналізували, за яких умов Росія зможе втягнути Лукашенка у війну проти України.