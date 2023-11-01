"У разі катастрофічної поразки": чи може РФ втягнути Білорусь у війну проти України (відео)

За словами Романа Безсмерного, майже 80% білорусів виступають проти участі у війні проти України. Разом з тим, 36% вважають правильними дії Путіна.

Related video

Тимчасо окупований Крим і Республіка Білорусь є "ахилесовою п’ятою" президента Російської Федерації Володимира Путіна. Москва немає сил вести війну на декілька фронтів. Таку думку український політик і дипломат Роман Безсмертний висловив 1 листопада в інтерв’ю Фокусу.

За словами Безсмертного, динаміка наростання напруги наразі в Європі і в світі свідчить про те, що обов’язково є ризик розгортання нових вогнищ війни. В інтересах Володимира Путіна, щоб ці збройні конфлікти розгорталися в різних точках нашої планети.

Протягом одного року чи півтора для очільника Кремля буде невигідно виникнення полум’я війни в Білорусі, а також активізація військових дій на півострові Крим. Дипломат наголосив, що Крим і Білорусь — це "ахілесова п’ята" РФ.

"Вони будуть уникати (конфлікту — ред.), і невипадково, "вагнерівців" утаємничили. Вони звідти (з Білорусі — ред.) не пішли. Їх залишилась досить серйозна кількість там. Вони зараз займаються там штурмом польського і скоро займатимуться штурмом литовського кордону мігрантами. Але техніку якби залишили, роздислокувавши її по військовим частинам… тому, що виникнення напруги там дуже велика небезпека", — зазначив Роман Безсмертний.

Він вважає, що втягування Білорусі у війну проти України відтермінована з точки зору тактики поведінки Кремля.

"Немає на сьогоднішній день у Москви сил нарощувати військовий потенціал на лінії фронту на Сході і Півдні України. В тому числі протидіяти іншим точкам напруги", — сказав дипломат.

Він впевнений, що у перспективі у разі катастрофічної поразки ЗС РФ, війська Білорусі будуть втягнуті у війну проти України.

"Воєнно-політичний і тактичний контроль над силовим компонентом Білорусі здійснює Генштаб Російської Федерації", — наголосив Безсмертний.

Дивитись: 17:20

Нагадаємо, 30 жовтня повідомлялося, що Лукашенко закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів. Лукашенко вважає, що жодна зі сторін, що воюють, не може домогтися істотного успіху. А замість просувань війська тільки перемелюють одне одного.