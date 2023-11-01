"В случае катастрофического поражения": может ли РФ втянуть Беларусь в войну против Украины (видео)

По словам Романа Бессмертного, почти 80% белорусов выступают против участия в войне против Украины. Вместе с тем, 36% считают правильными действия Путина.

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Временно оккупированный Крым и Республика Беларусь являются "ахиллесовой пятой" президента Российской Федерации Владимира Путина. У Москвы нет сил вести войну на несколько фронтов. Такое мнение украинский политик и дипломат Роман Бессмертный высказал 1 ноября в интервью Фокусу.

По словам Бессмертного, динамика нарастания напряжения сейчас в Европе и в мире свидетельствует о том, что обязательно есть риск развертывания новых очагов войны. В интересах Владимира Путина, чтобы эти вооруженные конфликты разворачивались в разных точках нашей планеты.

В течение одного года или полтора для главы Кремля будет невыгодно возникновение пламени войны в Беларуси, а также активизация военных действий на полуострове Крым. Дипломат подчеркнул, что Крым и Беларусь — это "ахиллесова пята" РФ.

"Они будут избегать (конфликта — ред.), и неслучайно, "вагнеровцев" засекретили. Они оттуда (из Беларуси — ред.) не ушли. Их осталось достаточно серьезное количество там. Они сейчас занимаются там штурмом польской и скоро будут заниматься штурмом литовской границы мигрантами. Но технику как бы оставили, рассредоточив ее по военным частям... потому, что возникновение напряжения там очень большая опасность", — отметил Роман Бессмертный.

Он считает, что втягивание Беларуси в войну против Украины отсрочено с точки зрения тактики поведения Кремля.

"Нет на сегодняшний день у Москвы сил наращивать военный потенциал на линии фронта на Востоке и Юге Украины. В том числе противодействовать другим точкам напряжения", — сказал дипломат.

Он уверен, что в перспективе в случае катастрофического поражения ВС РФ, войска Беларуси будут втянуты в войну против Украины.

"Военно-политический и тактический контроль над силовым компонентом Беларуси осуществляет Генштаб Российской Федерации", — подчеркнул Бессмертный.

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Напомним, 30 октября сообщалось, что Лукашенко призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Лукашенко считает, что ни одна из воюющих сторон не может добиться существенного успеха. А вместо продвижений войска только перемалывают друг друга.