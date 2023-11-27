Колишні найманці ПВК "Вагнер" беруть участь у штурмах із ЗС РФ під Куп'янськом, — Сирський (карти)

За словами командувача Сухопутних військ, хоч би як противник старався, успіхів з його боку зафіксовано не було. Окупанти продовжують зазнавати втрат.

Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій одразу на кількох напрямках, однак результатів у них немає. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі 27 листопада.

За його словами, противник активно проявляє себе в зоні відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Приміром, на Куп'янському напрямку ЗС РФ застосовують підрозділи, які були сформовані з колишніх ув'язнених "Шторм", "Шторм Z" і "Шторм V".

"Фіксується присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів. Жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають. Бойові дії тривають неподалік Іванівки та Синьківки Харківської області", — заявив Олександр Сирський.

Росіяни продовжують спроби просування вперед на фронті, однак результатів немає Фото: DeepStateMAP

На Лиманському напрямку ЗС РФ активно поводяться в районі Серебрянського лісу. Застосовуються бомбардувальники, винищувальна авіація, а також вертольоти для вогневої підтримки.

Росіяни продовжують спроби просування вперед на фронті, однак результатів немає Фото: DeepStateMAP

Біля Бахмута противник також не припиняє спроб витіснити ЗСУ з кількох населених пунктів. Зокрема йдеться і про Кліщіївку, де ЗС РФ використовують часто дрони-камікадзе.

Успіхів також не зафіксовано, продовжує командувач Сухопутних військ.

Росіяни продовжують спроби просування вперед на фронті, однак результатів немає Фото: DeepStateMAP

"Від початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та більше двохсот артилерійських систем і мінометів різного калібру", — підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 27 листопада повідомлялося, що британська розвідка озвучила втрати ЗС РФ у боях за Авдіївку, які можуть стати рекордними з початку війни. За словами аналітиків, раніше рекордним місяцем для противника був березень, коли велися активні бої за Бахмут. Тепер, коли наступ перейшов на Авдіївку, збитки для противника збільшилися.