Партизани влаштували перестрілку з "кадирівцями" під Мелітополем і підірвали їхній автомобіль: деталі

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, рух опору продовжує свою роботу і завдає супротивнику колосальної шкоди. У момент вибуху загарбники очікували на підмогу.

Біля тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області сталася перестрілка підпільників із "кадирівцями". Противник зазнав втрат. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 27 листопада.

За його словами, стався інцидент на вихідних у районі населеного пункту Мирне. Місцеві жителі почули перестрілку, яка тривала деякий час. Пізніше виявилося, що це була боротьба партизанів та окупантів.

"Опісля "кадирівці" очікували підмогу, коли "несподівано" вибухнула їхня "Нива". Автомобіль згорів. Кількість жертв поки що встановлюється", — заявив Іван Федоров.

Окремо було зазначено, що незважаючи на всі спроби російських окупантів залякати рух опору на захоплених територіях, їхні дії тривають.

Партизани далі завдають великих втрат ЗС РФ і відбуватиметься це систематично, доки противник не покине всі українські території.

Більше подробиць із цього приводу не прозвучало. Російська сторона ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу.

До слова, 27 листопада також повідомлялося, що в захопленому Маріуполі Донецької області було виявлено тіла 6 окупантів, поруч з якими лежали портрети президента РФ Володимира Путіна. Підпілля "Зла Мавка" уточнює, що двоє представників ЗС РФ були застрелені, а ще чотирьох виявили з ножовими пораненнями на місцевому пляжі.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, що "Атеш" потрапив на військову базу ЗС РФ у Криму. Партизани відвідали 126-ту окрему бригаду берегової оборони Російської Федерації. Вони провели таємну зустріч із мобілізованими, які є членами руху.