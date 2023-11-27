Буде менше ракет Х-59: в ГУР підтвердили успіх удару по Смоленському авіазаводу, — ЗМІ

По цеху підприємства, причетного до випуску високоточних авіаційних ракет Х-59, дійсно вдарили безпілотники Сил оборони України, заявили в ГУР.

В ГУР Міноборони підтвердили атаку українських БПЛА на цехи "Смоленського авіаційного заводу" в РФ. Зі слів розвідників, атака пройшла успішно. Про обставини удару по авіазаводу розповіли на порталі "24 канал".

У дописі вказується, що інформацію отримали від працівника з ГУР Міноборони України, однак імені співрозмовника не називають. Розвідник заявив, що в ніч з 26 на 27 листопада відбулась атака на російське підприємство на околиці Смоленська. Зі слів анонімного джерела, спецоперація пройшла успішно.

"Атака була результативною, операція ГУР досягла поставлених цілей", — процитували слова розвідника журналісти "24 каналу".

Інші деталі подій не наводились.

Атака БПЛА на РФ — подробиці ситуації на "Смоленському авіазаводі"

Зазначимо, про гучні вибухи у районі цехів "Смоленського авіаційного заводу" стало відомо в ніч на 27 листопада 2023 року. У соцмережах опублікували кадри, на яких росіянка ділиться враженнями від почутого. При цьому Міноборони РФ підтвердили атаку трьох БПЛА літакового типу, звинувативши у нападі Україну. Запевнили, що два безпілотники збили, а третій сів під впливом РЕБ. Однак свідки подій стверджують, що мінімум один пристрій упав на дах 6 цеху, проломив його і наробив шкоди в середині виробничого приміщення.

Між тим "Смоленський авіазавод" вже втретє протягом осені 2023 року опиняється під ударом БПЛА. Зокрема, попередні атаки відбулись 1 жовтня та 17 листопада — систематичність ударів зауважили експерти Defence Express. Після першого інциденту в ГУР Міноборони України заявили, що за події дійсно відповідальні українські безпілотники з вибухівкою. Також розвідники повідомили, що на цьому заводі випускаються ракети Х-59, якими ЗС РФ бомбить територію країни.

На Google maps можна побачити, що авіазавод розташовано на північній околиці Смоленська — щоб дістатись до нього, доведеться облетіти місто зі сходу чи з заходу, або пролетіти навпростець. Орієнтовна відстань до кордону України — близько 300 км.

Де розташований "Смоленський авіаційний завод" Фото: Google Maps Фото: Google Maps

У росЗМІ не деталізують, яку продукцію випускає завод. Лише вказують, що з 2021 до 2024 року планують збільшити кількість працівників майже в чотири рази, а у 1993 та 2003 тут створили дві моделі легкомоторних літаків. Також відомо, що підприємство входить до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння", яка займається випуском "протикорабельних, протирадіолокаційних та багатоцільових ракет" для авіації, морських суден, берегових комплексів.

Смоленський авіаційний завод

Зазначимо, в ніч на 27 листопада також пролунав гучний вибух на "Челябінському тракторному заводі". Російська влада запевняє, що то підірвався трансформатор. Між тим ЗМІ розповіли, що підприємство ремонтує та випускає танки, які беруть участь у війні в Україні.

Нагадуємо, внаслідок шторму, який налетів на західне узбережжя окупованого Криму, обірвались лінії електропостачання біля Євпаторії, Сак та Севастополя. Також неприємна для росіян подія сталась на Далекому Сході: на Камчатці пішов під воду аеродром федерального значення.