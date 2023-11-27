"Ефективно нейтралізуємо": СБУ прокоментувала заяву Данілова про шпигунів у відомстві

У відомстві наголосили, що один з основних напрямів діяльностей якраз пов'язаний із запобіганням розгортанню в Україні ворожих шпигунських мереж.

У Службі безпеки України пояснили, що слова секретаря Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова про шпигунів у відомстві були неправильно витлумачені пресою. Про це 27 листопада повідомляє інформаційне агентство "РБК-Україна", з посиланням на пресслужбу відомства.

У відомстві, коментуючи ситуацію журналістам, пояснили, що один з основних напрямів роботи СБУ — запобігання спробам ворожих спецслужб створення своїх мереж і порушення стабільності в Україні.

"Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці", — заявили в СБУ.

У спецслужбі нагадали про те, що за період з 2022 по 2023 роки СБУ виявила понад дві тисячі зрадників і виявила понад триста агентів іноземних спецслужб. Серед викритих фігур, як уточнили в СБУ, опинилися і політики, такі як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, а також колишній голова Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші.

Ці результати стали наслідком посиленої контррозвідувальної роботи СБУ, змін у підходах до кадрової політики та внутрішнього очищення, наголосили у спецслужбі.

Пресслужба відомства також зазначила, що СБУ активно протистоїть спробам російських ФСБ і ГРУ використати свої агентурні можливості в умовах воєнного конфлікту і вживає всіх необхідних заходів для повного усунення ворожих мереж.

Що заявив Данілов

27 листопада британська газета The Times опублікувала статтю, в якій наводилися слова секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що Росія нібито створила шпигунську мережу в Україні, зокрема в СБУ.

Данілов спростував ці твердження, пояснивши, що його слова були неправильно зрозумілі. Він фактично стверджував, що СБУ "активно працює щодо шпигунів".

Пресслужба СБУ також зазначила, що певні уточнення, озвучені в ЗМІ щодо активізації шпигунської мережі всередині української спецслужби, не відповідають реальності та є результатом неправильної інтерпретації слів глави РНБО.

Нагадаємо, 23 листопада український журналіст Денис Казанський повідомив, що росіяни відкрито планують на своєму телебаченні, як можна спровокувати революцію в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у Росії є план "Майдан-3". Його мета — змістити владу в Україні.