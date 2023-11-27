Російський "Панцир-С" пробив стіну будинку під час атаки дронів на Москву, — ЗМІ

За даними російських джерел, унаслідок інциденту пошкоджено двоповерховий дерев'яний будинок. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі.

У ніч на неділю, 26 листопада, під час атаки безпілотників розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" пробив стіну житлового будинку в Підмосков'ї. Про це повідомило російське медіа Astra з посиланням на джерела.

Згідно з даними журналістів, о 3:30 ранку розгінний блок зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир" проник до житлового будинку споживчого кооперативу "Сад" у селищі Часці, що розташоване в Кубинці, Одинцовському міському окрузі, пробивши стіну та викликавши занепокоєння серед місцевих жителів.

Пошкоджено двоповерховий дерев'яний будинок. На місці виникла пожежа, яку господарі загасили самі. Постраждалих немає.

У ніч із 25 на 26 листопада безпілотні літальні апарати атакували кілька областей Росії. Міноборони РФ заявило про нібито знищення безпілотників у Московській, Тульській, Калузькій і Брянській областях. Пізніше в оборонному відомстві повідомили про знищення ще кількох БПЛА в Брянській, Смоленській і Тульській областях.

Крім того, вночі 26 листопада БПЛА атакували тимчасово окуповану територію Донецької області. За словами глави окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна, ППО знищила не всі дрони, окупанти зафіксували пошкодження, унаслідок чого частина області була знеструмлена.