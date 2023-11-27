В Україні хочуть посилити мобілізацію: 38% громадян підтримують цю ідею, — опитування
На думку опитаних громадян, найпопулярнішою причиною для уникнення служби є страх за власне життя.
У Верховній Раді готують законопроєкт щодо мобілізації, який має скасувати право на відстрочку від військової служби для деяких категорій українців. У виданні "Пульс тижня" 27 листопада проінформували, як до цього ставиться населення.
Для дослідження експерти проаналізували анкети 600 повнолітніх громадян. Теоретична похибка статистики не перевищує 4%.
З тим, що в Україні треба посилювати мобілізацію, згодні понад 38% опитаних. Водночас проти посилення призову виступили понад 39% респондентів. Другою за популярністю після "швидше так" стала відповідь "важко відповісти". Її обрали 22,4% людей.
У топі причин, які, на думку учасників опитування, зупиняють українців від мобілізації у військо:
- страх за своє життя — 70%;
- невпевненість у тому, що держава забезпечить родину у випадку загибелі — 42,9%;
- страх перед можливими травмами або інвалідністю — 42,9%.
Також серед популярних варіантів були: страх невідомості, некомпетентність командування, нечесність ВЛК, недостатня підготовка, невизначеність щодо тривалості служби, страх лишити сім’ю без опіки, інформація про знущання у ТЦК або військових частинах, страх втратити свободу.
Найменше респондентів обрали як причину уникнення мобілізації відсутність патріотизму, низькі зарплати військовослужбовцям та страх втратити роботу.
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