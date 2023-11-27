За місяць в зоні ОСУВ "Хортиця" росіяни втратили майже 9 тисяч окупантів, — Сирський

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій росіяни використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених.

Російські окупанти втратили в області відповідальності ОСУВ "Хортиця" з початку листопада 8690 особового складу та 1002 одиниці військової техніки. Про це повідомив генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" — йдеться у повідомленні.

Генерал-полковник зазначив, що з початку місяця російські окупанти втратили 8690 особового складу, знищено або пошкоджено 1002 одиниці військової техніки, з яких 109 танків, 175 бойових броньованих машин та понад двісті артилерійських систем та мінометів різного калібру

Ситуація на фронті

За словами командувача, на Куп’янському напрямку для штурмів українських позицій росіяни використовують підрозділи, сформовані з колишніх ув’язнених шторм, шторм z, шторм v.

Також там фіксують присутність колишніх так званих "вагнерів", які теж долучаються до штурмів.

Сирський додав, що жодних успіхів на даному напрямку російські окупанти не мають. Бойові дії тривають неподалік Іванівки, Синьківки, Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог намагається штурмувати в районі Серебрянського лісу. Там окупанти активно застосовують бомбардувальну, винищувальну авіацію та гелікоптери вогневої підтримки.

На Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб витіснити українські підрозділи з позицій у Кліщіївці. На цьому напрямку російські окупанти активізували використання дронів-камікадзе. Успіхи у ворога на цьому напрямку відсутні.

Нагадаємо, раніше Сухопутні війська ЗС України повідомили, що бійці 3-го механізованого батальйону Президентської бригади вразили російський УАЗ.