Попри окупацію: українці на ТОТ вшанували пам'ять жертв Голодомору (фото)

Жителі окупованих територій показали фото свічок, запалених у пам'ять про співвітчизників, закатованих радянським режимом.

Українці на тимчасово окупованих територіях вшанували пам'ять жертв Голодомору 1930-х років. Відповідні знімки опублікував Центр національного спротиву 27 листопада.

"Навіть живучи під окупацією ворога, українці не забувають свою історію і шанують мільйони невинно убієнних Москвою співвітчизників", — зазначили учасники підпілля.

Як зазначають у ЦНС, в усьому світі в останню суботу листопада українці запалюють свічку у вікні в пам'ять про земляків, яких радянська влада заморила штучним голодом у 30-х роках минулого століття.

У підпіллі наголосили, що сьогодні Російська Федерація продовжує політику, спрямовану на знищення українців як нації, тому люди, які наважуються вшановувати пам'ять жертв Голодомору в окупації наражають себе на небезпеку.

"Однак українців це не зупинило", — констатували автори публікації.

Мешканці окупованих територій надіслали в чат-бот ЦНС фото свічок, запалених у пам'ять про закатованих голодом співвітчизників.

Українці в окупації показали, як вшанували пам'ять жертв Голодомору Фото: Центр національного спротиву

Жителі окупованих територій запалили свічки в День пам'яті жертв Голодомору Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, 25 листопада у Варшаві вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років. Люди прийшли на православний цвинтар у польській столиці в 90-ті роковини одного з наймасштабніших геноцидів українського народу.

Раніше, 24 листопада, у ЦНС повідомили, що російські окупанти руйнують пам'ятники жертвам Голодомору в Херсонській області. Від рук окупаційної влади постраждали пам'ятники в Новій Каховці та в Олешках.