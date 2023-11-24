90-ті роковини Голодомору: декларацію ООН підписали 55 країн і Євросоюз, — Кулеба

Глава МЗС заявив, що українська дипломатія продовжить працювати над відновленням історичної справедливості щодо жертв Голодомору.

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Україна ініціювала в ООН підписання Декларації до 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років. Документ підтримали 55 держав та Євросоюз. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Важливо

"Геноцидна риторика російського режиму": РФ узаконила дискримінацію українців, — аналітик

"Я вдячний кожній державі-члену, яка зайняла цю принципову позицію. Важливо, що Голодомору приділяється підвищена увага в ООН, а кількість підписів різко зросла від часу попереднього подібного документу у 2018 році", — зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС заявив, що українська дипломатія буде й надалі працювати, щоб відновити історичну справедливість і пам'ять про жертв Голодомору.

"Жахи Голодомору мають послужити чітким нагадуванням нинішньому та майбутнім поколінням про необхідність запобігання таким звірствам і спробам використати продовольство як зброю, що є одним із ключових компонентів триваючої війни Росії проти України", — наголосив Дмитро Кулеба.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу 31 держава, а також:

Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи;

Балтійська асамблея;

ЮНЕСКО;

Ватикан і Римська католицька церква;

Меджліс кримськотатарського народу;

Уряди незалежного Татарстану і Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні;

і ще ціла низка релігійних і громадських організацій.

24 листопада 2018 року, у День пам'яті жертв Голодомору, Росія виступила проти визнання Голодомору в Україні.

"Спроби представити ці трагічні події винятково як "геноцид українського народу" не мають нічого спільного ні з відновленням справедливості, ні з історичними фактами, вони мають політизований і антинауковий характер", — заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, росЗМІ "можливо" підбурювали до геноциду українців. У доповіді комісії ООН питання геноциду українського народу розглядається тільки в світлі публікацій у росЗМІ, які "можливо є" підбурюваннями.

Раніше Фокус писав, чому ООН не бачить у діях Москви геноцид. За словами аналітика Валерія Клочка, в ООН чекають на рішення суду щодо визнання дій російських окупантів в Україні геноцидом, оскільки тоді організації буде на що спертися.