"Жінки теж мають воювати": у Києві правоохоронці погрожували волонтерці повісткою

За словами співзасновника БФ "Голоси дітей", правоохоронці затримали волонтерку у столиці коли вона поверталася з Донеччини, де воює її чоловік. Заступник мера Києва заявив, що в інциденті розберуться.

В Україні стався черговий скандал за участі правоохоронців та волонтерів. Продюсер та співзасновник благодійного фонду "Голоси дітей" Азад Сафаров повідомив про затримання та погрози "повісткою" одній із волонтерок організації. Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

За словами Сафарова, йдеться про волонтерку фонду "Голоси дітей" Алю Ширшину, яка поверталася з Донеччини, де воює її чоловік.

Фото: соцмережі

Сафаров повідомляє, що волонтерка приїхала у Київ пізно ввечері, адже автобус, яким вона їхала до міста, затримався на годину через несприятливі погодні умови.

Вже в 00:10 вона викликала таксі, аби доїхати додому, втім волонтерку зупинили правоохоронці та відвезли до відділку поліції для надання пояснень.

Азад Сафаров пише, що волонтерці погрожували виписати повістку, питалися де служить чоловік та сфотографували її документи на особистий телефон.

"Слідчий зверхньо спілкувався з Алею, питав чи її чоловік в тилу служить, і казав, що випише повістку їй самій, бо за його словами "жінки теж мають воювати", — йдеться у повідомленні.

На цей інцидент під дописом відреагувала народна депутатка Софія Федина. Вона позначила мера Києва Віталія Кличка та двох його заступників – Володимира Бондаренка та Володимира Прокопова та запиталася "чи є з ким провести профілактичну бесіду". Зокрема, Бондаренко написав, що займуться цим інцидентом.

Фото: соцмережі

Зазначимо, що на момент написання новини правоохоронні органи не публікували офіційної реакції на даний інцидент.

Нагадаємо, 22 листопада у соціальних мережах почали поширювати відео, як особи у військовій формі, імовірно працівники ТЦК, у Львові "упакували" чоловіка в автомобіль. У жінки, яка була з чоловіком та намагалася його "відбити", вибили телефон з рук.

У Львівській ОВА тоді прокоментували ситуацію та сказали, що чоловік з жінкою не мали перебувати на вулиці у комендантську годину, а люди у військовій формі — застосовувати силу.