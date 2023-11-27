"Брянська різня": у ПС розповіли, як Patriot знищив п'ять одиниць авіації РФ за п'ять хвилин

Наразі ЗРК Patriot захищає Київ, проте нові дивізіони стануть основою для формування інших підрозділів. У Німеччині військові ЗСУ вчаться користуватися наступними системами, що передадуть Україні, розповіли в Повітряних силах.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що 13 травня підрозділи ЗРК Patriot знищили п'ять одиниць російської авіації за п'ять хвилин над територією Брянської області. Про це він повідомив в інтервʼю "Новинарні".

Журналісти зазначили, що 13 травня 2023 року українські військові використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації над Брянською областю. Тоді ворог втратив Су-34, Су-35, два гелікоптери Мі-8МТПР-1 та один Мі-8.

"Це була блискуча операція під керівництвом командувача Повітряних Сил. Завдяки нестандартним рішучим діям підрозділи ЗРК Patriot за п’ять хвилин знищили одразу п’ять бортів на Брянському напрямку, звідки вони тоді бомбардували керованими авіабомбами наші північні регіони", — сказав Юрій Ігнат.

Він розповів, що жартома називає цю позицію "Брянською різнею".

Зі слів Ігната, через деякий час після подій у Брянській області над Чорним морем було збито ще один Су-35, після чого окупанти на деякий час перестали літати в тому районі, оскільки зрозуміли, що це небезпечно.

"Комплекс Patriot — це такі можливості!" — заявив він.

Він наголосив, що ЗРК Patriot поки що захищає столицю, проте дивізіони, які наразі сформовані, та люди, що зараз служать у ПС, стануть основою для формування інших підрозділів. Він переконаний, що Україна ще отримає комплекси Patriot. Зокрема, наразі українці вчаться у Німеччині користуватися наступними системами, що передадуть.

Крім цього, Ігнат повідомив, що ЗРК Patriot — це зброя проти балістики, оскільки тільки лобове зіткнення гарантує збиття такої ракети, до того ж це робиться без втручання людини.

Нагадаємо, вранці 20 вересня у Воронезькій області Російської Федерації розбився надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34. За інформацією Міноборони РФ, екіпаж із двох осіб встиг катапультуватися.

6 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібні сучасні винищувачі F-16 для того, аби боротися з російською тактичною авіацією. Він зазначив, що наразі Україні важко перехоплювати російські авіабомби.