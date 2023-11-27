ЗС РФ навчилися дистанційно розміновувати територію України FPV-дронами, — Стерненко (відео)

Після того, як окупанти виявили вибухонебезпечний предмет, на FPV-дрон кріпиться тротилова шашка із запалювальною трубкою. Сапер дистанційно опускає заряд просто на міну.

Російські окупанти застосовують дрони для розміновування території України. Про це 27 листопада повідомив український волонтер Сегій Стерненко.

"Ворог показав, як застосовує FPV для виявлення мін та розмінування", — повідомив він.

На кадрах видно, як російські окупанти дронами виявляють встанновлені міни, а потім дистанційно підривають їх вибухівкою з БпЛА.

В Міноборони РФ повідомили, що таку тактику почали застосовувати інженерні підрозділи "Південного" угруповання військ.

"Найчастіше противник виставляє цілі "шлагбауми" з мін, унеможливлюючи пересування техніки дорогами у "звільнених" населених пунктах. Для виявлення та знищення таких "сюрпризів" наші бійці застосовують безпілотні літальні апарати. Такий спосіб розмінування набуває ще більшої актуальності, якщо враховувати, що деякі сучасні міни натівського зразка встановлюються на сейсмічні та лазерні датчики: сапер не може підійти до таких мін", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після того, як окупанти виявили вибухонебезпечний предмет, на FPV-дрон кріпиться тротилова шашка із запалювальною трубкою. Сапер дистанційно опускає заряд просто на міну. Потім безпілотник на швидкості понад 100 км/год залишає небезпечний район та фіксує підрив із боку.

"Висока швидкість та маневреність цих літальних апаратів також дозволяють застосовувати їх для розмінування підходів до опорних пунктів ЗСУ", — зазначили в російському оборонному відомстві.

Нагадаємо, що бійці показали, як "сніжинки" з неба цілять по позиціях ЗС РФ. Прикордонникам вдалося знищити опорний пункт і бліндаж окупантів.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ змогли наростити групу військ "Дніпро" на лівому березі Дніпра, і зараз її чисельність складає трохи більше 68 тисяч.