Перекинули "тюленів" і прилетіла підозріла міна: оглядач про ситуацію у РФ на лівому березі Дніпра

Російські загарбники змогли наростити групу військ "Дніпро", і зараз її чисельність складає трохи більше 68 тисяч, повідомляє аналітик Олександр Коваленко. Частину підрозділів 810-ї ОБр МП перемістили на захід від Олешок.

Related video

Російські окупанти на лівому березі Дніпра на Херсонщині перекинули резерви із Запорізької області і навіть ті підрозділи, які раніше повноцінно не воювали. Про це 27 листопада повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Командування РОВ (російських окупаційних військ — ред.) за останні півтора тижні змогло наростити групу військ "Дніпро" трохи більше 68 тисяч і це очевидно, нарощування продовжиться. Це стало можливим завдяки перекиданню підрозділів 104-ї ДШД до Херсонської області. Зокрема, її 337-й ДШП був помічений в районі Абрикосівки та та населеного пункту Великі Копані. Підрозділи проводили розвідку, що так само дає їжу для роздумів", — проінформував експерт.

Важливо

Війська РФ просуваються в районі Авдіївки. Чи витримають ЗСУ натиск окупантів узимку?

За його словами, ще частина підрозділів 810-ї ОБр МП була переміщена на захід від Олешок.

"Переважно цих тюленів, які жодного разу не бачили моря, застосовували у фронтальних боях у районі Кринок, у специфічній комбінації зі "Шторм-Z". Здавалося б, Кринки зараз дещо більш болісне місце для РОВ, ніж західні прерії Олешек, але, схоже, що ні, особливо з урахуванням кишки Р57, що покірно тягнеться до Голої Пристані, де аналогічно РОВ постійно хтось або щось мерещиться", — пише Коваленко.

На його думку, таким чином, командування ЗС РФ намагається посилити групу військ "Дніпро" за рахунок того ресурсу, який був сконцентрований раніше в Запорізькій області, для блокування наступу Сил оборони України.

"Десь прибуває, десь зменшується, а як же резерви? А як же тил? А як же безкрайня Росія з людським ресурсом? До виборів не чіпають, бережуть? І на завершення про незбагненне. По 2206 звідкись прилетіла 82-мм міна. Не знаю що відбувається, але дуже цікаво", — зазначив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що у звіті ISW за 26 листопада повідомляється, що ЗС РФ на лівому березі Херсонської області величезні проблеми. Росіяни уже визнали уразливість своїх наземних ліній зв'язку на лівому березі регіону. Також регулярно надходять повідомлення про те, що вони не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що "Інститут вивчення війни" у зведенні від 22 листопада повідомив, що в РФ підтвердили присутність ЗСУ на лівому березі Дніпра. Але ЗС РФ звузили український плацдарм у районі Кринок останніми днями.