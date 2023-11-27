Україна досі постачає Росії запчастини для авіації, — розслідування

За інформацією журналістів, з минулого року до Росії було імпортовано авіазапчастин українського виробництва на суму майже 370 млн рублів.

Російська авіапромисловість отримує запчастини від компанії "Авіа ФЕД сервіс", більша частина яких була закуплена в України. Про це пише видання "Важные истории".

Зокрема, компанія "Авіа ФЕД сервіс" постачає свою продукцію Міноборони Росії, "Ростех" та президентському спеціальному льотному загону "Россия".

Видання зазначає, що з 2022 року до липня 2023 року авіаційна промисловість Росії отримала українських деталей на 370 млн рублів. Посилаючись на митні дані журналісти зазначають, що було імпортовано деталей на майже 120 млн рублів, які виробив Харківський машинобудівний завод "ФЕД", для ремонту Ан-124.

Ще на понад 67 млн рублів поставили запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32, які виробив київський завод "Радар".

Окрім того, авіація РФ отримувала запчастини від підприємства "Мотор січ", київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн.

Журналісти кажуть, що деталі також постачалися із Франції, США та Великобританії.

У розслідуванні наголошується, що до війни на сході України близько 70% продажів харківського заводу ФЕД йшли у Росію, однак після початку війни компанія офіційно зупинила продажі у РФ, адже у 2018 році російська "Авіа ФЕД сервіс" потрапила під українські санкції.

У виданні пишуть, що протягом минулого та цього року деталі постачалися через компанію Linker, яка зареєстрована в ОАЕ. Зокрема, на сайті компанії зазначається, що можуть доставити деталі для літаків Мі-8, Мі-17, Ка-32 у будь-яку країну.

Посилаючись на дані LinkedIn журналісти вказують, що власником компанії є Олексій Пальчик. Ймовірно, він народився у Полтаві та закінчив Іркутський вище воєнне авіаційне училище.

Повідомляється, що зазначена компанія отримувала товари від української "Мотор Січ", директора якого підозрюють у постачанні для товарів для російської авіації. Також на сайті вказано, що вони є офіційним представником "Мотор січ" в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За інформацією журналістів, останній раз компанія постачала російській "Авіа ФЕД сервіс" товари у січні 2023 року. Після цього товари постачалися через киргизстанську компанію "Бакайторг1". На запитання журналістів власник Linker сказав, що компанія не постачала ніяких товарів з України. Також він не зміг сказати чи співпрацюють із компанією "Авіа ФЕД сервіс".

Тим часом директор "Авіа ФЕД сервіс" Олександр Решетник заявив журналістам, що продукція була закуплена ще у 2020-2021 роках та зберігалася за кордоном.

Нагадаємо, раніше журналісти провели розслідування та дізналися, що дружина заступника голови Нацполу Дмитра Тишлека та її родичі мають громадянство РФ. Окрім того, сам Тишлек орендує нерухомість у російського бізнесмена.