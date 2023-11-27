"В інтересах США": ексдержсекретар Помпео сказав, чому важливо підтримати Україну

За словами досвідченого політика Майка Помпео, врешті-решт США все ж продовжать надавати Україні ресурси та інструменти, яких вона потребує.

Колишній держсекретар США та ексглава ЦРУ, республіканець Майк Помпео вважає, що Україні слід надати всі ресурси та інструменти, яких вона потребує. Про це він розповів в інтерв'ю NV.

"Я особисто хотів би, щоб ми зробили більше і швидше. І я сподіваюся, що всі в уряді США і в усій Америці, і навіть усередині моєї партії, де є люди, які мають інші погляди, ніж я, сподіваюся, що вони зрозуміють, що це глибоко в інтересах України, це глибоко в інтересах Європи, і це глибоко в інтересах Америки — надати інструменти для фактичної перемоги в цьому конфлікті, підштовхнути Володимира Путіна до того, щоб він врешті-решт відступив, щоб завоювання України стало для нього недосяжною метою", — наголосив політик.

І запевнив у тому, що Америка продовжуватиме це робити, і "я продовжуватиму працювати над тим, щоб це було так".

Помпео нагадав, що саме адміністрація експрезидента Дональда Трампа вперше фактично надала Україні системи озброєння, саме ця адміністрація стримувала Росію. І підкреслив, що, сподівається, Україна пам'ятає це, як і пам'ятає те, що саме адміністрація Обами відмовила Україні в інструментах, необхідних для захисту від російської загрози.

"І моя основна критика президента Байдена і, відверто кажучи, НАТО, полягає в тому, що вони не змогли утримати Путіна від безглуздих руйнувань, які відбуваються з лютого 2022 року", — уточнив Помпео.

Політик прокоментував поточну проблему з ухваленням пакета допомоги Україні, яка виникла через позицію республіканців у Палаті представників США. При цьому він висловив упевненість, що зрештою "Сполучені Штати все ж продовжать надавати Україні ресурси та інструменти, яких вона потребує".

Ситуація з військовою допомогою Україні — що відомо

У неділю, 26 листопада, лідер сенатської більшості Чак Шумер оголосив, що він планує провести голосування в Сенаті за запитом президента США Джо Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю 4 грудня. Того ж дня голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер висловив сумніви, що конгресмени ухвалять фінансування України та Ізраїлю до кінця нинішнього року.

3 листопада прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що США почали надсилати Україні менші пакети військової допомоги, щоб і надалі підтримувати її, поки Конгрес залишається в глухому куті щодо питання фінансування.

2 листопада Палата представників США на чолі з новим спікером Майком Джонсоном ухвалила законопроєкт про виділення військової допомоги Ізраїлю на загальну суму 14,3 мільярда доларів. Допомоги Україні в законопроєкті передбачено не було.

20 жовтня Білий дім запросив у Конгреса майже 106 млрд доларів для України, Ізраїлю та інших пріоритетних сфер.

Нагадаємо, 4 квітня Майк Помпео розкритикував ООН через членство РФ і Китаю. Організація, за його словами, мала сенс у момент свого створення, але, на думку політика, членство в ООН країн, які нехтують міжнародним правом, показує, що вона вичерпує себе.