"Означатиме війну": Китай погрожує Тайваню нападом у разі спроби "від'єднатися"

За словами спікера Управління уряду КНР у справах Тайваню Чень Біньхуа, материковий Китай не буде терпіти або проявляти поблажливість до Тайбею, якщо він наважиться на кроки на користь своєї незалежності.

Китай висловлює готовність надати великі можливості для мирного возз'єднання з Тайванем, проте суворо протистоїть будь-яким проявам "сепаратистської" діяльності, спрямованої на досягнення незалежності острова. Про це заявив спікер Управління уряду Китаю у справах Тайваню Чень Біньхуа, передає CGTN.

Зазначається, що материковий Китай не буде терпіти і не проявить поблажливість до сил, що підтримують "незалежність Тайваню", у разі їхніх спроб рухатися в напрямку відокремлення острова. Також влада нагадала про ухвалений у 2005 році антисепаратистський закон КНР, у якому йдеться про право Пекіна застосовувати "немирні засоби" в разі, якщо Тайвань здійснить кроки з відокремлення від Китаю.

"Хочу підкреслити, що спроба проголосити "незалежність Тайваню" означатиме війну", — заявив Біньхуа.

За його заявою, кілька представників Демократичної прогресивної партії Тайваню "спотворюють факти з метою заниження рівня небезпеки сепаратистської діяльності, спрямованої на досягнення незалежності Тайваню". Це, на його думку, покликане ввести в оману виборців перед майбутніми виборами керівництва острова наступного року.

Спікер також закликав тайванців виступити проти ідей незалежності та сприяти поверненню відносин між материком і островом на шлях мирного розвитку.

Нагадаємо, що Американо-китайська комісія з огляду економіки та безпеки звернулася до Конгресу США з пропозицією дозволити військовослужбовцям армії Тайваню проходити навчання на території США. Таким чином солдати пройдуть підготовку до можливого збройного конфлікту з Китаєм.