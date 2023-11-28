Росія знайшла спосіб отримати супутникові знімки України, – військовий оглядач

За допомогою угод із приватними фірмами Росія, як зазначив експерт Олександр Коваленко, також вже придбала через третіх осіб інформацію та дані для терористів ХАМАС.

Росія на регулярній основі завдяки фірмам-прокладкам отримує супутникові знімки територій України, а також підкуповує грошима більших гравців ринку в обхід міжнародних санкцій. Подробиці у Telegram повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Окупанти використовують "одноденні" компанії — підставні фірми, які досить складно притягнути до відповідальності за відповідне надання інформації щодо нашої держави. З його слів, РФ організувала відповідну співпрацю на певному рівні.

Коваленко наголосив на тому, що це стосується не тільки війни з Україною. За допомогою аналогічних угод Росія також вже придбала через третіх осіб (в цьому випадку Іран) інформацію та дані для терористів ХАМАС. Регулярно надходить інформація щодо активності пов'язаних з Росією діяльності таких структур.

"Питання до партнерів вельми і вельми недвозначне. Добігає кінця 2023-й рік", – йдеться у дописі фахівця.

Легальні великі зареєстровані фірми, окрім "дрібних" компаній, діють під "крилом" західного законодавства. На його думку, все це змушує задуматися над ефективністю санкційних механізмів.

Експерт нагадав, що 25 листопада Росія запустила ракету-носій "Союз-2.1б", що дозволило вивести на орбіту комплекс оптико-електронної розвідки 14Ф156 "Раздан". Технологія належить до класу російських супутників оптико-електронної розвідки "нового покоління".

Нагадаємо, 21 листопада стали відомі результати розслідування, які показали, що Росія зуміла обійти санкції та отримала з Чехії важливі деталі для вертольотів Мі-8. Спеціальні силові установки відправляли для гелікоптерів виробництва чеської компанії PBS Velka Bites й надалі надходять до РФ завдяки посередникам в Азії. Trap Aggressor надіслав запит чеській компанії із серійними номерами 20 силових блоків для Мі-8, які опинились у Росії. PBS Velka Bites вказала, що дев’ять із них у 2021 році зуміли реалізувати індійським ВПС, чотири – заводу в Казахстані та ще один – індійській Deep Engineering.